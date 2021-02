ZERO BRANCO (TREVISO) - Incidente domestico intorno alle 14 di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, a Zero Branco: un uomo è rimasto ustionato mentre accendeva il fuoco nel giardino di casa. L'uomo, classe '63, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA