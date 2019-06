«Io, super eroe del sorriso divento Batman per aiutare i bimbi malati»

di Gianandrea Rorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ZERO BRANCO - È un imprenditore “super eroe” con la passione per le auto. E con la voglia di far sorridere i bambini meno fortunati. Nasce così, quasi per caso nel cuore della Marca, un’iniziativa unica in Italia. Lo si è toccato con mano ieri. Massimo Benetta, cinquantenne imprenditore di Zero Branco, ieri era a Motta di Livenza dove ha sede l’azienda di comunicazione Venetia Communication. E ha partecipato alla creazione di uno spot molto particolare che nei prossimi giorni sarà pubblicato in diversi canali social. L’ imprenditore zerotino, che ieri era alla guida della sua fiammante Lamborghini Murciélago, non è sfuggito agli sguardi incuriositi di molti mottensi durante le riprese dello spot. Al termine della mattinata, nella sede della Venetia Communication in via Bocca di Palazzo, ha raccontato la sua idea.