Auto si schianta contro il muro di una casa: gravissima la ragazza di 22 anni alla guida

ZENSON DI PIAVE (TREVISO) - Esce di strada e si schianta contro il muro di un'abitazione: 22enne gravissima. L'incidente è successo verso le 6 di stamattina, 5 agosto, a Zenson di Piave (Treviso). Una ragazza di 22 anni di Monastier stava percorrendo via Sant'Antonio al volante della sua Fiat 500. All'improvviso e per cause in corso di accertamento, la giovane C. M. ha perso il controllo del veicolo. La 500 è uscita di strada all'altezza del civico 5, impattando con violenza contro il muretto di un'abitazione. I soccorsi sono stati immediati: i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere la giovane automobilista, affidandola poi alle cure del Suem 118. Intubata sul posto, è stata poi trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La 22enne è in Terapia intensiva. La prognosi è riservata e le condizioni sono preoccupanti: nell'impatto la ragazza ha riportato infatti gravi ferite al volto, al torace, all'addome e al bacino. Le cause della fuoriuscita sono al vaglio dei carabinieri di Silea, intervenuti sul posto per i rilievi.