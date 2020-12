Nuovo focolaio allo Zalivani: contagiate 10 persone, altre 10 positive al test rapido

TREVISO Focolaio da coronavirus nella casa di riposo Zalivani di Fiera. La festa dell'Israa è durata poco, purtroppo. L'altro ieri il ritorno della casa albergo Salce a struttura Covid-free, dopo un mese, era stata celebrata con l'accensione di lumini alle finestre dell'edificio che si affaccia su porta San Tomaso. Dopo poche ore, però, ha preso forma la nuova scia di contati allo Zalivani. È stata confermata la positività di 10 persone: 7 anziane e 3 operatori. Più altre 10 anziane dello stesso nucleo positive al test rapido e ora in attesa dell'esito del tampone molecolare. Il Covid non molla la presa. Ieri nella Marca sono emersi 834 nuovi contagi. Sono oltre 18mila i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Tra questi, 516 sono ricoverati in ospedale, compresi 42 in Terapia intensiva.



SFORZO ECCEZIONALE

«La situazione resta preoccupante spiega Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutti e 14 i laboratori del Veneto dobbiamo tenere l'allerta elevata. Siamo stanchi e sfiniti, ma bisogna tener duro». Negli ultimi giorni c'è stata una corsa al test per il coronavirus in vista del blocco degli spostamenti tra le regioni previsto per domani. «Viaggiavamo tra i 5mila e i 6mila tamponi al giorno in provincia di Treviso conferma il direttore adesso, invece, siamo arrivati a punte di 10mila al giorno, tra test rapidi e biologia molecolare. Sono numeri enormi» La speranza è che le limitazioni per il periodo di Natale possano far rallentare la corsa del Covid. «Da microbiologo non faccio previsioni premette Rigoli ma è quasi matematico il fatto che quando si riduce la circolazione delle persone, si riduce anche la circolazione del virus». Per il trevigiano far calare la curva dei contagi è ormai un imperativo categorico. Solo una volta invertita la tendenza ci si potrà attendere una diminuzione anche dei decessi.



PICCO DI DECESSI

Intanto la scia di lutti non si ferma. Ieri hanno perso la vita dieci persone che erano risultate positive. Il totale dei decessi legati al Covid nella Marca dall'inizio dell'epidemia è così salito a 792. Quasi il 60% da settembre ad oggi. Si guarda in modo particolare anche alla situazione delle Terapie intensive. Al momento sono 42 i pazienti Covid positivi ricoverati nelle Rianimazioni degli ospedali trevigiani. Più della metà, esattamente 24, al Ca' Foncello. Dopo l'apertura della seconda Terapia intensiva nell'edificio di Malattie infettive, si può salire fino a 32 ricoveri. C'è già il piano per arrivare addirittura a 44 posti letto di Rianimazione dedicati al Covid a Treviso, in caso di necessità. Questo, però, vorrebbe dire ridurre ulteriormente altri servizi per recuperare il personale necessario. Tutti si augurano che non si arrivi a tanto.



IL TRACCIAMENTO

Davanti alla continua crescita di contagi, poi, l'Usl ha rafforzato la task force che si occupa del tracciamento dei contatti. «In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico che rileva un continuo incremento della circolazione virale e quindi dei casi positivi Covid-19, si ravvisa la necessità di rafforzare ulteriormente le attività di contact tracing per intercettare precocemente i nuovi casi o focolai ha messo nero su bianco Stefano De Rui, direttore del dipartimento di Prevenzione le attività di contact tracing hanno un ruolo importante dal punto di vista sanitario al fine di interrompere le possibili catene di trasmissione del virus. Si rende quindi necessario potenziare, con urgenza, il numero degli operatori addetti con l'attivazione di ulteriori 6 postazioni di lavoro, attive 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20». Le attività di supporto sono state affidate al consorzio Cento Orizzonti di Castelfranco. L'Usl ha impegnato 125mila euro per coprire il periodo che va fino alla fine di gennaio. L'altro fronte caldo resta quello delle case di riposo, come confermato anche dal nuovo focolaio allo Zalivani. L'Israa ha già blindato la struttura. «Il problema fortunatamente riguarda un solo reparto. Gli altri tre ad oggi risultano immuni tira le fila il presidente Mauro Michielon lunedì verrà effettuato uno screening generale di verifica. Nel frattempo abbiamo interrotto le visite dei parenti, sperando di poterle riprendere quanto prima. La salute degli anziani si presenta buona, ad eccezione di un'ospite che versa in condizioni precarie già da tempo a causa di polipatologie pregresse. Medici, infermieri, operatori e responsabili della residenza sono costantemente presenti per monitorare la situazione».

