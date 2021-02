Zaia e la compravendita dei vaccini anti Covid: «Alla fine avrò ragione io. 20 intermediari continuano a dire che ce li hanno»

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, torna a parlare della spinosa vicenda della compravendita dei vaccini anti Covid "in autonomia", sulla quale è in corso una indagine dei Nas. Il governatore ha sempre sostenuto con fermezza di aver agito alla luce del sole, tant'è che l'informazione ai Nas dei contatti fra il dottor Flor, che si è occupato e continua a occuparsi della partita, è arrivata dallo stesso medico attraverso una lettera a metà febbraio. E oggi il presidente sottolinea: «Alla fine sui vaccini avrò ragione io. Sono della teoria che "male non fare, paura non avere", per questo bisogna andare al vedo. Non è possibile che 20 intermediari continuino tutti a dire che i vaccini ce li hanno. Con questo ritmo finiremo di vaccinare tra 2 anni, mentre noi in 100 giorni saremmo in grado di vaccinare 5 milioni di veneti». Zaia, ha parlato a margine di un'iniziativa promossa dal Consorzio tutela vini Valpolicella. «Serve fare in fretta, perché chi si vaccina per primo acquisirà i mercati».

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Vaccini, via libera alla richiesta di Zaia: dose unica a chi ha avuto... COVID-19 Vaccini, in Veneto il 30% resta in frigo, la Regione: «Una... NORDEST De Luca attacca Zaia: «Il vaccino? Non è come comprare... NORDEST Zaia: "Prendiamo esempio da Israele e UK, Europa più lenta su... VENETO Regioni in ordine sparso per i vaccini over 80. Zaia: «Seguita...

Ultimo aggiornamento: 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA