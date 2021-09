Non solo le chat Telegram alla ricerca di auto-proclamatisi Masanielli anti-vaccini e anti-pass, come svelato dall'inchiesta della procura di Milano che ieri ha portato a una serie di perquisizioni (due in Veneto, a Salzano e Mestrino) nei confronti di chi istigava ad azioni violente nel canale I guerrieri. Perché la polizia postale del Veneto e la Digos stanno lavorando a una seconda inchiesta, di fatto parallela a quella svelata ieri a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati