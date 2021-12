Luca Zaia in diretta oggi: «Oggi abbiamo un terzo dei ricoveri del dicembre 2020. Senza i vaccini saremmo già chiusi»

Luca Zaia torna in diretta oggi, giovedì 30 dicembre, per dare gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid in Veneto. I contagi hanno subito un'importante impennata negli ultimi due giorni, basti pensare che sono stati toccati numeri di positivi in 24 ore che in 22 mesi di epidemia non si erano mai registrati: oltre 7mila ieri l'altro e oltre 8mila ieri. La situazione è preoccupante e l'aumento dei ricoveri fa avvicinare l'ombra dell'arancione alla nostra regione. C'è poi la questione scuole: saranno riaperte dopo le feste oppure Zaia deciderà il ritorno in Dad per gli studenti dalla seconda media in poi? Per sapere questo occorre però aspettare il bilancio dei primi 10 giorni di gennaio, attraverso il quale si capirà l'andamento del virus. In diretta la professoressa Liviana Da Dalt, direttrice del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

La settimana 22-28 dicembre ha visto in Veneto un boom degli attuali positivi al Covid, saliti a 1.557 per 100.000 abitanti. Lo afferma l'analisi della Fondazione Gimbe. I nuovi casi salgono del 19,2% rispetto alla settimana precedente. I posti letto occupati da pazienti Covid in area medica crescono del 17, 5% e in terapia intensiva e del 16,5%. Quanto alla campagna di immunizzazione, per Gimbe il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 63,6% (media Italia 53,9%).

Zaia in diretta

Covid in Veneto

«Sono state inoculate oltre 51mila dosi di vaccino nelle ultime 24 ore, la maggioranza sono state booster - ha riferito Zaia - per un totale di booster di oltre un milione. Questo dato è importante anche alla luce delle decisioni del Governo di ieri sera. Noi abbiamo un numero di casi quotidiani - ieri quasi novemila - assai superiori alla punta massima del dicembre 2020, che è stato il periodo peggiore in Veneto. Nonostante i malati siano il doppio l'ospedalizzazione è di un terzo circa, bassa rispetto ai casi che abbiamo. L'altro dato importante è rappresentato dalla mortalità: non abbiamo 200 morti al giorno come succedeva l'anno scorso. Cosa è accaduto? Abbiamo somministrato oltre 9 milioni di vaccini, l'87% dei veneti si è vaccinato. Se così non fosse saremmo già chiusi. Uno su due in area medica sono non vaccinati, e i non vaccinati sono il 13% della popolazione veneta. Senza i no vax ricoverati saremmo in area bianca».

Ieri abbiamo fatto una lunga riunione con il Governo, sono state raccolte alcune delle istanze presentate dalle Regioni. Trovate l'articolo con tutte le novità qui: Quarantena, no per chi ha la terza dose. Contatto con un positivo, isolamento, tampone: le nuove regole.

Salta in contact tracing

Il numero di contagiati è altissimo in Veneto. Ma esiste un punto di non ritorno: salta il contact tracing, ossia il tracciamento dei contatti: 9mila contagiati in un giorno sono 90mila contatti da intercettare, il giorno dopo di nuovo così. Il contact tracing sta saltando, per non dire che è già saltato. Noi oggi ci dobbiamo concentrare sui sintomatici che dobbiamo testare, è più importante testare un sintomatico o una classe di bambini asintomatici che sono stati in contatto con lui?