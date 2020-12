Luca Zaia in diretta oggi: il governatore assente dalla conferenza, sostituito dall'assessore Lanzarin. «Tamponi in farmacia: protocollo approvato»

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 29 dicembre 2020, per tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto. Infiammano le polemiche sui dati della Regione inviati a Roma, il Pd chiede a gran voce al governatore di fare chiarezza, ma non è l'unica preoccupazione di Zaia, questa, alle prese con al gestione della pandemia, del piano di vaccinazione nella sua prima fase, in attenta osservazione dell'Rt veneto, l'indice di trasmissibilità del Covid, con i nuovi infetti e i morti quotidiani. E su tutto gravita l'ombra della zona arancione, fascia dalla quale potrebbe ripartire il Veneto a gennaio.

Zaia assente nelle prime battute della conferenza stampa, a causa della scossa di terremoto avvertita oggi in tutto il Nordest, sostituito dall'assessore Manuela Lanzarin. E' la prima volta che il governatore non presenzia alla diretta.

Luca Zaia: «Dieci mesi da incubo, ma nessun sistema è riuscito a resistere come noi»

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni e oltre 258mila, 1 milione e 792mila test rapidi, positivi totali da inizio pandemia 246089, +2655 i positivi belle ultime 24 ore. Oggi 90365 attualmente positivi. 3395 ricoveri oggi (+1 nelle 24 ore), in area non critica 2998 (-9) e in terapia intensiva 397 (+10). Totale delle vittime 6298 (+191 nelle ultime 24 ore).

L'andamento della curva Covid è stabile, ha commentato l'assessore Lanzarin, siamo in attesa da parte del ministero della nuova circolare che chiarisce alcune questioni tecniche sulle interpretazioni e le classificazioni. Oggi approvato in Giunta il protocollo con le farmacie per eseguire i tamponi: l'adesione è su base volontaria da parte delle farmacie, non serve la ricetta, occorre predisporre spazi consoni, serve il personale sanitario per fare il tampone rapido antigenico, e devono inserire il risultato all'interno del portale regionale. Slittano di un giorno le vaccinazioni per un problema di arrivo causa maltempo.

Interviene anche il dottor Luciano Flor, direttore Generale della Sanità della Regione Veneto. Nei 397 in rianimazione solo 366 sono positivi al virus, nelle aree non critiche dei 2998 ricoverati, 320 pazienti sono negativizzati. Ci stiamo sforzando di tenere aperte altre aree di cura, lo sforzo è grande.

I dubbi sui numeri del Veneto

