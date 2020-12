Luca Zaia in diretta oggi: «Covid, non ne usciremo fino alla bella stagione, il vaccino ci aiuterà». Le tre fasi di arrivo del siero. «L'Rt del Veneto si sta abbassando»

Luca Zaia in diretta anche oggi. giovedì 10 dicembre, per gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus in Veneto. Come stanno andando i contagi e quali sono le strategie per frenare la pandemia? Intanto c'è attesa per il cambio di fascia e colore delle regioni, anche se ieri la dottoressa Francesca Russo ha dichiarato che, secondo i parametri visionati, il Veneto dovrebbe restare in area gialla. Una buona notizia è stata anticipata da Zaia in diretta: l'Rt del Veneto sta scendendo. Il parametro, va ricordato, è importante per il posizionamento nelle varie fasce di rischio. Arriva oggi anche la nuova ordinanza del Veneto: sarà attiva dalle 24 di venerdì 11 dicembre e presenta alcuni cambiamenti rispetto alla precedente, come l'anticipazione del momento, nei bar, in cui i clienti hanno l'obbligo di stare seduti al tavolo: dalle 11 di mattina.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 2 milioni 941mila (20.117 nelle ultime 24 ore), tet rapidi 1milioni 241mila (37mila circa nelle ultime 24 ore - che non saranno stasera nel bollettino nazionale). In totale sono circa 57mila tamponi con il 7,27% di positivi trovati sui tamponi effettuati. Gran parte dei tamponi molecolari vengono utilizzati per confermare i test rapidi - ha spiegato Zaia. Positivi 177mila da inizio pandemia, positivi +4.197 nelle ultime 24 ore (circa 500 sono di novembre, caricati da un laboratorio privato ieri). Ad oggi ci sono 83.137 cittadini positivi al Covid in regione. Ricoverati 3.222 (357 in terapia inensiva, +11, e 2.865 in area non critica, +50). Totale morti 4551 (+148 nelle ultime 24 ore).

Virus con noi fino all'estate

Siamo cresciuti lentamente rispetto alle altre regioni - ha spiegato Zaia - ma fino a che non arriviamo in estate non ne usciremo, c'è qualcuno che ancora conta le fasi. Non va via e torna, il virus, il vaccino ci aiuterà, avremo 3 blocchi: gennaio-marzo, sanitari ed rsa e categorie super a rischio, marzo-giugno sulla popolazione meno a rischio, giugno-settembre dove si dovrebbe chiudere la vaccinazione di tutti i veneti. Se riuscissimo a vaccinare tutti i cittadini volontari entro settembre e avessimo raggiunto una quota di vaccinazione importate per costituire l'immunità di gregge, allora metteremmo in sicurezza anche chi non si può vaccinare per particolari patologie. E per fortuna arriva il vaccino, perché le eprsone non hanno paura come a marzo, abbiamo registrato un calo della guardia, non voglio neanche pensare come sarebbe senza vaccino nei prossimi mesi.

Dovremmo ipotizzare una certificazione internazionale per indicare chi si è vaccinato e chi no. Il famoso "passaporto sanitario" del quale parlavo in tempi non sospetti.

Nelle curve abbiamo una timida flessione e l'Rt del Veneto si sta abbassando.

Noi siamo riusciti ad accompagnare questa fase senza restrizioni estreme, senza la chiusura dei confini comunali e delle attività. Ma dobbiamo evitare gli assembramenti, per non portare il virus a casa e mettere a repentaglio la propria vita e quella dei nostri cari. Gli auguri di Natale sono un momento di relazione sociale massima: portate la mascherina, anche in casa di amici e parenti.

Il virus è stato portato dagli aerei, dalle merci - ha commentato Zaia -. A novembre avevamo già il virus, e non a gennaio: stanno cadendo tutte le teorie degli esperti. Avete visto il caso del bambino di Milano? E' la prova provata.

Nuova ordinanza del Veneto

E' un atto dovuto. Riprende dei principi: uso della mascherina e no agli assembramenti. In vigore da venerdì alle ore 24. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta fanno tamponi e sono autorità sanitaria, li abbiamo inseriti anche in questa ordinanza nuova: sono 88mila i tamponi fatti dai medici da novembre ad oggi.

Negozi

Un cliente fino ai 40 mq, oltre ai dipendenti, e sopra i 40 mq un cliente ogni 20 mq di superficie lorda.

Mercati

Cercare ove possibile la perimetrazione dei banchi con ingresso e uscita.

Bar

Dalle 11 nei bar non si consuma più in piedi, i clienti devono essere seduti.

Orario consigliato per gli over 65

E' stato spostato l'orario consigliato nei supermercati per gli over 65: dalle 10 alle 12.

Ospedale di Padova

Abbiamo presentato il 7 dicembre l'autorizzazione per la gara per la progettazione - 481milioni di euro di lavori - la durata prevista è di 150 giorni, 120 giorni per il progetto definitivo, esecutivo altri 120 giorni... 48 mesi per arrivare alla fine, in buona sostanza.

