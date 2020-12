Luca Zaia in diretta: variante inglese del Covid, firmata una nuova ordinanza in Veneto per gestire l'emergenza

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 21 dicembre 2020, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto e le misure di contenimento della pandemia. Il presidente della Regione in conferenza dalla sede della Protezione Civile di Marghera per i dati sul contagio sul nostro territorio, a pochi giorni dal Natale e dall'entrata in vigore delle misure del Dpcm del Governo. Va ricordato che, il 24, l'ordinanza regionale decadrà, soppiantata da queste ultime normative nazionali. Intanto l'attenzione del mondo intero è contentrata sulla nuova variante inglese del virus, i casi in Italia sono già stati riscontrati e si attende di capire come si comporti questa mutazione. in merito si è espressa anche l'immunologa di Padova Antonella Viola, oltre al professor Andrea Crisanti. L'atteggiamento è quello di prudenza e l'appello a non creare il panico è arrivato anche da Burioni: fino a quando non si avranno dati di laboratorio certi non ci sono evidenze che questa variante sia più pericolosa.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni e 128mila, 1milione 561mila test rapidi, e sono in totale oltre 22mila nelle ultime 24 ore i test in totale eseguiti in Veneto. I positivi sono +2.583 nelle 24 ore (11,32% di incidenza), i positivi da inizio pandemia sono 219.506, sono invece 101.474 gli attualmente positivi, ricoverati per covid 3276, in area non critica 2201, in terapia intensiva 375 +5, morti 5481 (+47 nelle ultime 24 ore).

Nuova ordinanza Veneto

Misure urgenti in Veneto: si tratta della variante inglese del Covid, ha annunciato Luca Zaia. La Gran Bretagna ha già un mese di lockdown alle spalle e si ritrova 35mila casi al giorno di punto in bianco. La mutazione preoccupa, i voli sono stati chiusi, quindi ho inteso fare questa ordinanza:

Chi entra in territorio veneto proveniendo direttamente o indirettamente da Gran Bretagna o Irlanda: le persone che nei 15 giorni antecedenti hanno transitato in questi territori sono obbligate a fare il tampone molecolare in aeroporto o nei punti tampone degli ospedali. Anche se asintomatici. In caso di positività il virus viene sequenziato in laboratorio.

Verifica delle Ulss dei casi di positività alla variante nei viaggiatori positivi arrivati dalla Gran Bretagna o dall'Irlanda: vengono sequenziati subito dai laboratori che conservano i campioni.

I soggetti che nel mese precedente hanno soggiornato i quei territori e sono risultati positivi, devono segnalare alle Ulss il loro caso, in modo da poter individuare e sequenziare i tamponi.

Cerchiamo di creare un ulteriore argine con il piano sanitario e di contenemento epidemiologico, l'ordinanza l'abbiamo scritta ieri sera. Vanno intercettati eventuali ingressi da Gran Bretagna e Irlanda, un volo è stato tamponato stanotte, un altro era già atterrato a Verona e siamo andati con la lista dei passeggeri a far loro il tampone. La situazione è complicata e si somma a quella preesistente che era già complessa.

Ultimo aggiornamento: 12:45

