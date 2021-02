Luca Zaia in diretta oggi. La curva del contagio in Veneto: «Un crollo vertiginoso non spiegabile con le restrizioni». Test Covid fai da te: «Studio finito, funzionano»

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 3 febbraio, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Si apre oggi la conferenza stampa del governatore in uno scenario politico del tutto cambiato, Draghi alle 12 è entrato al Quirinale da Mattarella per ricevere l'incarico di governo. E cosa succederà toccherà anche, ovviamente, l'intera partita dalla gestione dell'epidemia e agli interlocutori fra Roma e le Regioni. Intanto il tema principale restano i vaccini, ieri il presidente del Veneto ha annunciato non solo che sta seriamente valutando di acquistare i vaccini in autonomia, ma addirittura che sta pensando ad un progetto Covid Free per la nostra regione. Ospite oggi il dottor Michele Mongillo, Prevenzione e sanità pubblica.

Zaia in diretta

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni 779mila, 2milioni 668mila test rapidi, +629 positivi nelle ultime 24 ore, 1,61% incidenza dei positivi sui tamponi fatti, 313.945 positivi da inizio pandemia, 30.360 attualmente positivi, 2.069 ricoveri totali (il 31 marzo, nella punta massima, erano 2.068), 211 in terapia intensiva, 1.858 in area non critica, 9.103 decessi da inizio epidemia , +57 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid Veneto

«La nostra curva è con una ascesa repentina e un crollo drastico - ha commentato Zaia -, le vere restrizioni le abbiamo iniziate il 24 dicembre, in 15 giorni abbiamo avuto una decina di giorni rosso e i rimanenti in arancione, la curva ci dice che fino al 31 dicembre siamo saliti e dal primo è iniziato il crollo, ma è inverosimile che questo crollo derivi dalle restrizioni dei giorni prima. Le restrizioni potrebbero aver agevolato, ma il crollo è improbabile che dipenda da questo. E aumentavano le dimissioni rispetto alle ospedalizzazioni, quindi il numero dei decessi non ha inciso».

«Attenti ad ogni forma di assembramento in occasione dei Mondiali di sci, che saranno a porte chiuse. Ricordo a me stesso che il tema della sfida da vincere tutti insieme è fondamentale, bisogna che questa sia una sfida da cittadini. Il passagigo di zona (il nostro Rt non lo prevede, possiamo annunciarlo e immagino che venerdì sarà confermato il giallo) sarà più repentino eprché viene introdotto "lo scenario". Questo bisogna saperlo, siamo chiamati alla responsabilità ancora di più».

Vaccini

Continuiamo ad andare avanti nella ricerca di vaccini, se sia possibile acquistarli e quali siano i parametri legali da seguire. Resto convinto che un comparto produttivo Covid Free sia un plus importante dal punto di vista commerciale, soprattutto nel turismo, dove il 66% dei turisti sono stranieri. Noi vogliamo avviarci in questa direzione.

Tamponi fai da te

Il dottor Roberto Rigoli ha concluso lo studio sui test Covid fai da te, invieremo le carte per la validazione, il dottor Rigoli ha detto che funziona, chiaramente entro un certo numero di amplificazioni. Noi siamo stati i primi a parlare del fai da te, ora in giro per il mondo esistono questi test. Per quanto non siano super sensibili, se ognuno di noi lo facesse quanti positivi avremmo trovato che non sapevano di esserlo? Credo sia un grande strumento epr fare lo screening, non per la diagnostica, ma per la ricerca di positivi.

Governo Draghi

Quale è l'opinione di Zaia? «E' fondamentale capire se Draghi accetterà l'incarico, se lo farà con riserva. Mentre siamo qua lui è con Mattarella. Che sia una figura altissima è riconosciuto a livello planetario, e credo che le parole del presidente della Repubblica siano state quasi una sorpresa, il discorso è stato preciso e puntuale, se oggi siamo in queste condizioni lo dobbiamo a una maggioranza che ha trascinato un'agonia e ci ha fatto assistere ad un teatrino che ha fatto perdere tempo utile che in un periodo come questo è tempo vitale. Il capo dello Stato intravede come unica soluzione l'incarico a Draghi, ma non è l'unica soluzione, c'è anche quella del voto, come prevede la Costituzione. Ora ci sono due fasi: la fiducia e la progettualità, ma questo spetta alla politica. Noi siamo sempre responsabili, tutto dipende da cosa dirà Draghi alle forze politiche, immagino che il nostro segretario approfondirà (ossia Matteo Salvini), ma la progettualità è alla base di tutto, nessuno firma una cambiale in bianco. E spero nulla sia legato alle poltrone».

