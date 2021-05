Luca Zaia in diretta oggi, «Virus in calo». Vaccini, appello ai 60-69enni: «Prenotate, i posti ci sono». Commissione d'inchiesta per la gestione Covid? «Io non sono contrario»

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 3 maggio 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Massima attenzione sui dati del contagio di questa settimana, anche alla luce degli assembramenti che sono stati segnalati nel corso del weekend, i raduni dei no vax, a Rovigo e Vittorio Veneto, ad esempio, e gli episodi oltre il limite, come la rissa avvenuta in piazza a Conegliano. La responsabilità, in zona gialla, ripete da mesi il governatore, è in mano ai cittadini. Distanziamento, utilizzo dei dispositivi di protezione, igienizzazione delle mani: sono queste le "armi" per difendersi dal Covid. E alto è anche il controllo nelle scuole venete, dove si registrano oltre 20mila studenti in quarantena e 2mila infettati tra alunni e professori. Prosegue intanto la campagna vaccinale in Veneto, sempre legata a doppio filo all'arrivo settimanale delle dosi. Nel contempo, a livello nazionale, il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo sta valutando di estendere il vaccino Astrazeneca alla «classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell'Aifa», ha dichiarato.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 037mila, test rapidi 4milioni 371mila. Sono 364 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore. Incidenza al 3,82%. Gli attualmente positivi in Veneto sono 21.923. Ricoveri totali 1.391, 183 terapie intensive, 1.208 area non critica. Sono 4 le vittime nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

«Abbiamo un calo importante dell'infezione, lo si vede nella curva, ma da un po' di giorni i numeri sono in calo ma non si tratta di un calo importante. Ad esempio le terapie intensive decrescono ma i numeri non sono grandi numeri. L'algoritmo ci dice che il calo continuerà ma va ricordato che le infezioni sono a volte imprevedibili, lo abbiamo visto in questi ultimi 15 mesi di Covid, dove tutto è stato possibile. Come sempre invochiamo la massima attenzione, la buona stagione dovrebbe aiutarci, grazie ai raggi ultravioletti, la maggiore areazione dei locali, perché si vive di più all'aperto, ma non è il salvacondotto per non usare più la mascherina o non evitare gli assembramenti. E questi ultimi sono la vera preoccupazione: vanno evitati».

Assembramenti

Come commenta il governatore la situazione veneta in merito agli assembramenti? «Non abbassare la guardia - ha ammonito Zaia - le curve dell'infezione sono imprevedibili e il virus ancora c'è».

Vaccini

Sono 37mila i vaccini fatti nelle ultime 24 ore. Oltre un milione 754mila dosi sono state fatte fino ad oggi, siamo sopra il target fissato. Abbiamo in magazzino da stamani 275mila dosi di vaccini da inoculare. Da lunedì prossimo avremo 201mila dosi a disposizione, questa settimana diamo fondo al magazzino, dovremo accumulare seconde dosi di Astrazeneca, per i richiami, faccio appello alla categoria 60-69 perché si prenotino, i posti ci sono, anche a breve termine. Qualora gli over 60 non prenotassero a sufficienza, apriremmo ad altre categorie, si creeranno spazi che non potranno essere lasciati vuoti. I 50enni potrebbero essere vaccinati a partire dal 15 maggio, ma occorre vedere l'andamento delle prenotazioni.

Gestione Covid, Commissione d'inchiesta

Commissione di inchiesta per la gestione della pandemia Covid nella seconda ondata, l'opposizione presenterà una richiesta. «Non sono contrario alle commissione di inchiesta - ha commentato Zaia -, noi non abbiamo mai rifiutato l'istituzione di una commissione, mi pare il minimo che poteva istituire questo dibatto». Agibilità democratica nella Regione Veneto («Siamo in democrazia, l'agibilità c'è per tutti», ha affermato Zaia.): non ci sono risposte alle interrogazioni dei consiglieri (Su 200 interrogazioni solo 81 hanno ricevuto risposta, hanno affermato dall'opposizione), non c'è risposta alle richieste di accesso agli atti, non ci sono risposte politiche sulla gestione della pandemia: questo hanno riferito i consiglieri dell'opposizione. Noi alle interrogazioni rispondiamo, può esserci qualche ritardo ma rispondiamo», ha affermato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità del Veneto. Clima aspro in Regione fra maggioranza e opposizione? «C'è dibattito, penso anche che siamo davanti a delle persone che dicevano che a marzo avevamo tolto terapie intensive e poi ci hanno accusati di aver gonfiato i dati».