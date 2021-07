Luca Zaia in diretta oggi: «Ci sono 1.043 nuovi contagi, il modello matematico questa settimana ne prevedeva 1.500»

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 30 luglio 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. I contagi continuano a crescere e la quarta ondata dell'epidemia è ormai attiva in tutto il Nordest, tuttavia la situazione ospedaliera rimane sotto controllo. Dato non trascurabile, dato che proprio oggi si decidono i colori delle regioni e l'incidenza dei ricoveri è uno dei parametri tenuti maggiormente in considerazione per stabilire eventuali cambi e relative restrizioni. Prosegue contestualmente la campagna vaccinale, ieri il numero delle dosi somministrate è arrivato a 5.402.931 in Veneto e 1.322.880 in Friuli Venezia Giulia.

Zaia in diretta oggi

Covid Veneto, il bollettino di oggi

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 989mila, test rapidi 5milioni 725mila. Incidenza 2,47%. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 1.043 («il modello ci proiettava a 1500 questa settimana», ha rivelato Zaia). Il totale dei ricoverati in ospedale è 156 di pazienti (-9), 17 in terapia intensiva (-1), 139 in area non critica (-8). 11.927 sono le persone in isolamento oggi. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore.

Il virus in Veneto

Se fossimo a febbraio o marzo 2020, senza vaccinati, avremmo 700 posti letto occupati negli ospedali - ha puntualizzato Zaia -. L'ondata in corso oggi ha caratteristiche del tutto anomale rispetto alle precedenti.