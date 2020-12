Luca Zaia in diretta: la nuova ordinanza per i veneti, niente spostamenti fra comuni dalle 14. A Verona la situazione sanitaria peggiore. Ma anche oggi il Veneto dovrebbe restare giallo

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 18 dicembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Coronavirus in Veneto e approfondimenti sulla nuova ordinanza restrittiva regionale che regolerà gli spostamenti dei cittadini a partire da domani fino al 6 gennaio. «Di fronte all'incertezza del governo è necessario assumere provvedimenti, abbiamo pensato - ha spiegato ieri il governatore -, dopo aver sentito i Comuni e Anci, di fare un provvedimento innovativo - premette ancora Zaia - La soluzione è questa: da sabato 19 dicembre al 6 gennaio la chiusura dei confini comunali dalle ore 14, mantenendo inalterate le attività produttive e commerciali. Però dalle ore 14 avranno come clienti solo i residenti del proprio Comune. Questo si trascinerebbe fino al 6 gennaio e non prevede restrizioni troppo dolorose. È una soluzione di equilibrio».

Ospite oggi la dottoressa Anna Simionato che descriverà la situazione sanitaria dal puntodi vista delle assunzioni di medici e personale.

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni 082mila (+18.740), test rapidi 1milione e 491mila fatti ad oggi (+33.636), positivi ad oggi 209.220, +4.211 nelle ultime 24 ore (8% di incidenza sui tamponi fatti). Attualmente positivi 98.014, ricoverati in totale 3298 - questi pazienti drenano rispetto agli ordinari almeno il doppio dei letti rapportati ai team che li devono seguire - e sono 365 in terapia intensiva (-13 nelle 24 ore) e 2933 in area non critica (-20 nelle 24 ore). Decessi totali 5268 (+107nelle 24 ore).

Verona è tiratissima per i ricoveri in area non critica e per le terapie intensive, dobbiamo puntare al distanziamento sociale e non ci diamo delle regole per questo periodo. 587 terapie intensive occupate oggi in Veneto, fra Covid e non Covid in Veneto, capite che la situazione è grave. Questa curva è lentissima a piegare, perché non abbiamo avuto il lockdown. Ma non paragoniamo Verona a Bergamo, se si conosce la situazione che c'è stata là non si fa questo tipo di comparazione: a Verona tutti i pazienti vengono presi in carico, la situazione del virus è importante ma la stiamo gestendo.

Il piano di Sanità Pubblica sui test rapidi è chiaro, sono nei prontuari e nelle validazioni, e non li stiamo utilizzando solo noi, Bonaccini ne ha comprati 2 milioni per darli alle farmacie, la diagnostica si è evoluta. In Veneto non abbiamo modificato la strategia ma aumentato la strategia con l'aumento del numero dei tamponi al giorno, con una media di 55 - 60 mila al giorno. Siamo più proattivi di marzo, gli staff e le microbiologie sono al lavoro, abbiamo protocolli di cura che a marzo non avevamo, ma il virus in questa tornata è partito a Nordovest, poi è passato al Nordest e si è creato un bacino dove oggi è presente. Ricordate il 21 febbraio quando i primi due casi di Coronavirus sono stati da noi e in Lombardia, dove dopo 3 giorni si è diffuso in modo pauroso. Numero dei morti in Veneto: il tasso rispetto al novembre dell'anno scorso è +44%, rispetto alla statistica generale noi oggi siamo però al nono posto in italia per numero di morti Covid su abitante, il dato è aggiornato al 16 dicembre.

Non ho contezza delle misure nazionali, oggi sentiremo.

Incontro oggi in videoconferenza con il Governo per le nuove restrizioni e per il piano vaccinale. Sui vaccini siamo pronti con la nostra modalità, stiamo discutendo perché a livello nazionale ci sono proposte di regia che rischiano di smantellare un sistema che funziona. Noi siamo fra i pochi che hanno una anagrafe vaccinale. Che margini di manovra ha la Regione in questo campo? La fornitura del vaccino è a livello nazionale, noi ad oggi abbiamo un piano per Pfizer per tutta la popolazione, ma siamo pronti anche ad altri tipi di vaccini. Ci sono veneti che erano a Dubai e hanno fatto il vaccino cinese, ho sentito di casi di questo genere.

Sabato avevo convocato già i sindaci, da lunedì dico che se il Governo non si fosse mosso avrei preso in mano la situazione, contemporaneamente è partito il dibattito nazionale, abbiamo fatto le prime riunioni con i governatori delle Regioni, si parlava di misure già da sabato prossimo per i fine settimana, abbiamo detto evitiamo di prendere misure in sovrapposizioni, ma ieri l'altro sera mi è stato detto che ancora non si sarebbe chiusa la partita e che il dibattito nella maggioranza era ancora aperto, non ho voluto rischiare di restare senza misure per contrastare la diffusione del virus. Tutti avremo restrizioni, l'ordinanza è in vigore, tutti avranno ragione di lamentarsi, anche io sto rimandando molte cose, ma il problema del Covid è un problema della comunità, io non mi diverto ad emettere ordinanze di questo genere, ma voglio avere la coscienza a posto e che i cittadini non siano esposti al rischio. Dalle 14 alle 5 del mattino dobbiamo restare nel territorio comunale, salvo esigenze comprovate: vogliamo raggiungere questo obiettivo, di non creare assembramenti. Non c'è l'intesa scritta con Speranza per questa nuova ordinanza, ma il ministro è stato sentito, giuridicamente la responsabilità è mia.

Il buonsenso è la base di questa partita, se pensiamo di regolarla con Dpcm e ordinanze la partita è lunga di qui ad aprile prossimo, non possiamo controllare 5 milioni di veneti con il gioco di guardie e ladri. Se avremo di nuovo assembramenti ne prenderò atto e dirò chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Intanto resteremo probabilmente ancora gialli stasera - ha affermato Zaia -, ma una misura la dobbiamo adottare, facendo restare aperte le attività.

Attendiamo al relazione, ma ho anticipazioni sul fatto che sia andata bene. Avevamo anche la possibilità di inserire un nostro membro ma ho detto di no, perché fossero giustamente indipendenti.

