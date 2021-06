Luca Zaia in diretta oggi: «Il Veneto è zona bianca». Alle 16 di oggi aprono le prenotazioni dei vaccini per gli operatori del turismo e a chi lavora nei centri estivi

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 4 giugno 2021, per le ultime notizie sul Covid in Veneto. Prosegue la campagna vaccinale nelle nostre Ulss, da ieri le prenotazioni sono aperte a tutti e si è registrato un boom di prenotazioni da parte dei più giovani. Nel frattempo in Veneto è stata scoperta per la prima volta in Italia la variante argentina del Coronavirus, l'annuncio è stato dato oggi dall'istituto Zooprofilattico delle Venezie. La nostra regione comunque va a passi spediti verso la zona bianca, che dovrebbe partire da lunedì 7 giugno.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 433mila, test rapidi 4milioni 863mila. Sono 121 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore. Incidenza allo 0.42%. 7.417 i positivi ad oggi. Ricoveri totali 592 (-16), 69 (-3) nelle terapie intensive , 526 in area non critica (-13). Sono 5 le vittime nelle ultime 24 ore.

Covid Veneto

Siamo nella terza settimana con parametri sotto i limiti di guardia per la zona bianca, farò un'ordinanza che riguarda le aperture anticipate, dopo che sarà ufficiale la zona bianca. Questa conferenza stampa nasce con l'obbiettivo di informare i cittadini in modo trasparente - ha ricordato Zaia -, dato che non sapevamo, all'epoca, quando nacque il punto stampa, per raccontare la verità ai veneti.

Vaccini

Sono 52mila vaccini fatti nelle ultime 24 ore, oggi è una giornata storica. Ad oggi abbiamo 336.056 prenotazioni dei vaccini alle 11 di questa mattina, i giovani stanno fissando appuntamenti. Oltre 98% sopra gli 80 anni, 70-79 anni siamo all'88%, 60-69 anni siamo all'82%, 50-59 anni siamo al 71,4%, 40-49 anni siamo al 57% . Il 55,7% dei veneti ha avuto una prima dose o è prenotato per averla.

J&J e Astrazeneca: dosi in magazzino

Abbiamo solo un problema - ha spiegato Zaia -: abbiamo vaccinato gli over 60 sempre con Pfizer e Moderna, oggi quindi il magazzino si svuota, succede ogni settimana in attesa della nuova fornitura. Johnson&Johnson e Astrazeneca, infatti, non sono utilizzati se non per gli over 60. Abbiamo quindi chiesto informazioni sull'utilizzo di questi vaccini con vettori virali, e ci hanno preannunciato che il rischio di mortalità è basso e anche quello di trombosi severe, ma il rischio zero non esiste, in questa fase quindi sarebbe bene non utilizzarli sotto i 60 anni. Stiamo lavorando a una soluzione per la prossima settimana, intanto faremo magazzino. Vedremo cosa diranno Aifa e il ministero, precauzionalmente noi osserviamo il limite di età.

Vaccini agli operatori del turismo e centri estivi

Oggi dalle 16 apriamo a due nuovi target vaccinali: 50mila posti in agenda, i primi già questa settimana (9mila posti), per gli operatori del mondo del turismo. Ma anche ai 30mila che lavorano nei centri estivi. Se qualche utente non riesce a prenotare forzi il sistema, il vaccino verrà fatto.