Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30, le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 9 aprile 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. I dati degli ultimi giorni, stiamo parlando di Rt e incidenza, fanno ben sperare che la nostra regioni resti in zona arancione. A dirla tutta potrebbe addirittura rispettare i parametri per la zona gialla ma fino alla fine del mese di colori meno intensi di rosso e arancione non se ne parla, solo dopo quella data sarà possibile ripristinare le altre zone (I dati di oggi in Italia). Occhi puntati invece sulla pressione ospedaliera in Veneto: la curva dei ricoveri e delle terapie intensive non sta ancora calando e i direttori seguono con attenzione l'evolversi della situazione.

APPROFONDIMENTI 8 APRILE Zaia: «AstraZeneca solo sopra i 60 anni. Terapie intensive al... IL GOVERNATORE FVG Conferenza delle Regioni, nuovo presidente: Massimiliano Fedriga... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. Caos AstraZeneca: «Rischiamo di... NORDEST Covid Veneto, Zaia: «Numeri da zona gialla, ma abbiamo...

Zaia in diretta oggi