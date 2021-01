Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30: Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 11 gennaio 2021. Tutte le novità sul Coronavirus in Veneto e le misure per contrastare la pandemia. Il Veneto rischia di finire automaticamente in zona rossa? Cosa ne pensa Zaia della zona arancione, era indispensabile, porterà benefici in qualche settimana? Le restrizioni, secondo l'immunologa di Padova Antonella Viola saranno utili per cambiare rotta. E ancora, che cosa sta emergendo durante l'incontro di quest'oggi fra Regioni, Comuni e Governo in merito al nuovo Dpcm con le misure restrittive in vigore dal 16 gennaio? La pandemia sembra dare qualche segno di cendimento, i contagi fino a ieri sono stati in leggero calo ma, come ha sempre ribadito il governatore, questi segnali devono diventare una direzione.

