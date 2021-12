Luca Zaia in diretta oggi: «L'infezione di oggi è peggiore di quella del dicembre dell'anno scorso, ma abbiamo un terzo della mortalità. Picco Covid? intorno al 10 dicembre»

Luca Zaia torna in diretta oggi, lunedì 27 dicembre 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. I contagi sono continuati a salire in qusti giorni sul nostro territorio, fatta eccezione per quelli relativi al giorno di Natale, e la conta delle vittime non si ferma. Intanto prosegue la campagna vaccinale, sia con prime dosi che con quelle booster. Ma la terza dose serve? E quanto dura l'effetto del vaccino? A queste risposte cercherà di rispondere oggi il presidente affidandosi agli esperti presenti in diretta.

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Tamponi positivi e contatti isolamento e quarantena. Ecco le regole... TREVISO "La puntura non fa male!", il presidente Zaia convince il... OMICRON Zona gialla per Lombardia e Lazio a gennaio, in bilico Piemonte e... NORDEST "Tutti mi chiedono se i bimbi devono vaccinarsi", la... LA NOVITà Tamponi, in Veneto c'è la macchina israeliana: ne processa...

Zaia in diretta oggi

Il bollettino di oggi



Sono 2.816 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Questi positivi sono stati intercettati con oltre 33.648mila tamponi . L'incidenza è di 8,37%. Il dato porta il totale degli infetti a 610.250 dall'inizio della pandemia. Le vittime, sempre nelle ultime 24 ore, sono state 24. La situazione negli ospedali: sono 1.398 i ricoverati negli ospedali del Veneto (+48). Di questi, 1213 sono ospitati nei reparti dell'area medica, mentre sono 185 in terapie intensiva (+13). Continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi, 71.761 in isolameto fiduciario.

Covid in Veneto

Nel giro di un paio di giorni raggiungeremo i nove milioni di vaccini inoculati. Siamo arrivati a un milione e 529mila dosi booster, il nostro obiettivo era un milione e mezzo entro il 31 dicembre. Crescono le prime dosi, siamo a tremila al giorno, siamo al 15% tra prenotati e vaccinati dei 5-11 anni. Siamo all'87% di vaccinati. «Il 24 e 25 dicembre siamo stati la regione che ha vaccinato di più in Italia». Lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia. «Capisco chi si lamenta per le code - ha affermato, ricordando che il Veneto ha il primato italiano anche sul numero di tamponi fatti - questa è la capacità che abbiamo e i sanitari che possiamo mettere a disposizione».

Veneto a rischio arancione

Rt 1,13, terapie intensive al 17, area medica al 18% (il massimo è 30%): solo quest'ultimo parametro ci tiene agganciati al giallo, quando arriverà al 30 passeremo di zona. Bisogna fare attenzione, i non vaccinati sono quelli in fascia di età più bassa. Abbiamo 13 punti davanti e ce la giochiamo, se i cittadini si proteggono noi non ci arriviamo.

Vaccinati e non vaccinati in ospedale: i numeri

I vaccinati in ospedale hanno la prima dose o hanno la seconda dose "precipitata" perché sono passati 5, 6 mesi dall'inoculazione. Abbiamo due pazienti con terza dose ma se l'erano fatta il giorno prima. A Padova sono morte 5 persone e 4 erano non vaccinati e uno vaccinato. Non voglio fare allarmismo ma voglio fare chiarezza e dare informazioni. Se non avessimo oggi i vaccinati saremmo chiusi e con mortalità importanti, l'infezione che abbiamo oggi è peggiore di quella del dicembre dell'anno scorso, ma nonostante questo abbiamo un terzo della mortalità. Ma anche i vaccinati devono stare attenti, non abbassare la guardia. Entro febbraio abbiamo altri 2 milioni di persone da vaccinare, andate a fare il vaccino, non siamo pagati per dirlo.

Quando sarà il picco di Covid?

A metà gennaio capiremo se il virus continuerà a crescere oppure se raggiungera un plateau e poi scenderà, ma occorre aspettare per fare una valutazione. L'appello che faccio a tutti è rispettare alcune regole: avete raffreddore, mal di gola, dissenteria, non sentite gli odori? Fate un tampone, proteggetevi con le mascherine, anche all'esterno. Siamo preoccupati per queste feste, il 5 di gennaio avremo un bilancio di cosa sia accaduto a Natale. Il giro di boa sarà intorno al 10 gennaio, ma siamo fiducioni, perché se penso a quale tragedia vivremmo senza vaccini, credo che sarebbe immane.

Faccio appello alle farmacie e molti ora si arrabbieranno - ha detto Zaia - : tenete aperto la domenica, solo all'area tamponi, per fare in modo che i cittadini si testino, ad esempio, prima di un pranzo o di incontrare qualcuno. Così facendo ci darebbero una gran mano ad evitare i contagi. E se non arrivate alla farmacia meglio usare il tampone fai da te, meglio di non fare nulla.

Zaia: «Per pranzi e veglioni usate i tamponi fai da te»