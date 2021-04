Luca Zaia in diretta oggi. «Veneto torna arancione da martedì o da mercoledì. Flessione negli ospedali, speriamo il trend si consolidi»

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 2 aprile, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Occhi puntati sul cambio di colore delle regioni dopo le feste di Pasqua, secondo i dati diffusi dal presidente il nostro territorio dovrebbe uscire dalla zona rossa e finire in arancione: e così sarà, il Veneto torna in zona arancione , lo ha annunciato il presidente in diretta, l'unica incognita è se il cambio avverrà da martedì o da mercoledì prossimi. Tutt'altra storia per il vicino Friuli, che resterà in fascia rossa nonostante l'Rt sia sotto l'uno (leggi perché).

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 4milioni 567mila, test rapidi 3vmilioni 869mila, 1567 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 3,92% incidenza, 386.038 totale positivi da inizio pandemia, 37.999 attualmente positivi, 2230 ricoveri in ospedale (-12), 29 vittime nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

Sono già due o tre giorni che registriamo un calo negli ospedali, questo dato deve consolidarsi, lo speriamo - ha auspicato Zaia -. La luce in fondo al tunnel si vede, e non è il treno. Cominciamo a vedere questa flessione su alcune curve, come la frequenza dei casi e le fasce di età più colpite sono quelle dai 45 ai 64 anni, dimostra che dove abbiamo vaccinato l'infezione non c'è più. Sono 2.328 gli studenti positivi dai 7 ai 14 anni, e in totale ne abbiamo avuti 22405. Vogliamo leggere in modo favorevole questo trend, non sappiamo in quanto si consoliderà ma la speranza è tanta.

Veneto torna arancione

Ho parlato con Speranza: siamo in zona arancione, si tratterà di capire se partiremo da martedì o da mercoledì. Vediamo se possiamo anticipare di un giorno rispetto alla scadenza della zona alle ore 24 di martedì. Si passa gradualmente da un colore all'altro e la responsabilità si trasferisce ai cittadini, più si attenua il colore e più la responsabilità torna in mano a ognuno di noi. Spero che si torni alla normalità e la vaccinazione accelera questo processo. Noi continuiamo a vaccinare, attendiamo AstraZeneca domani con 103mila dosi e Moderna oggi con 38mila dosi. Abbiamo perso 10mila vaccini "per strada". Il portale adesso funziona, quando andrà a regime vedrete che tutti andremo alla prenotazione online, soprattutto quando si attiveranno le farmacie. Adesso prudenzialmente andiamo avanti navigando a vista con le prenotazioni, per la questione dell'incertezza delle forniture, ma il sistema di prenotazione funziona.

Riapertura delle scuole