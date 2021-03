Luca Zaia in diretta oggi. ​«Stiamo finendo i vaccini: oggi è arrivato Pfizer e giovedì Astrazeneca. Ogni Ulss avrà un punto aperto fino a mezzanotte»

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 30 marzo, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Ieri l'incontro tra Governo e Regioni, durante il quale il governatore ha chiesto chiarimenti in merito ai vaccini Pfizer offerti al Veneto: erano dosi valide? E che fine hanno fatto? (Leggi). Prosegue intanto la campagna di somministrazione nelle Ulss (e dal primo aprile cambia il modo di prenotare: ecco come), sempre con gli occhi puntati alle forniture da parte delle case farmaceutiche.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 4milioni 508mila, test rapidi 3milioni 802mila, 1030 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 2,61% incidenza, 380521 totale positivi da inizio pandemia, 38667 attualmente positivi, 2199 ricoveri in ospedale (+23), 302 terapie intensive, 1897 area non critica, 10590 decessi da inizio epidemia, 52 vittime nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

Stiamo esaurendo i vaccini , questa è una notizia buona e cattiva insieme, oggi è arrivato Pfizer con 83mila dosi, AstraZeneca arriva giovedì con 100mila dosi. Le categorie da vaccinare subito: 130mila over 80 sono ancora da vaccinare, 200mila super fragili e 130mila disabili. Le prenotazioni sul portale per adesso sono aperte solo per queste categorie. I medici di base hanno in gestione le categorie 70-79 anni. E in teoria le farmacie da ieri potranno vaccinare se hanno un medico supervisore. Ho chiesto che ogni Ulss abbia dalla prossima settimana un punto vaccinale aperto fino a mezzanotte : per fare il massimo per riuscire a somministrare le dosi. Abbiamo un pressione ospedaliera evidente nell'area non critica degli ospedali e importante nelle terapie intensive.

Zaia e le richieste a Draghi

Incontro ieri con il presidente del Consiglio Draghi, ho detto alcune cose sui vaccini: lo sforzo del personale in campo, ho chiesto più operatori per il Veneto. Stabilità di fornitura: se non abbiamo vaccini non riusciamo a far fronte alla richiesta di vaccinazione. Anche se in pedemontana abbiamo più di qualche anziano che si rifiuta di fare il vaccino, ieri abbiamo avuto 400 defezioni in quell'area. Ma se avessimo il magazzino pieno di vaccini noi potremmo sbloccare il sistema e permettere a tutti di prenotare, ma non riusciamo a farlo, dobbiamo andare avanti a piccoli passi, fino al 19 aprile quando arriverà il Johnson&Johnson. Infine l'ingaggio del paziente: dobbiamo lavorare molto di più, avremo altre sessioni di vaccinazione con accesso libero nei punti vaccinali. Sui vaccini infine ho detto che si faccia chiarezza rispetto al "liberi tutti" per l'acquisto: noi ci siamo preoccupati di rispondere ad offerte ricevute e ora ci troviamo di fronte alla vicenda Sputnik, e se c'è un "liberi tutti" i veneti possono comprare e guardare al mercato dove i vaccini ci sono, ma questo deve dirlo il Governo perché noi siamo rispettosi delle leggi. In ultimo ho affrontato il tema del nuovo Dpcm che è strategico e porrà le basi per le nuove ondati Covid se ci saranno: è fondamentale che si scriva con le Regioni, abbiamo ancora una settimana di tempo, e che vi siano regole in prospettiva, come quella di tornare a zone bianche o gialle, e il tema della scuola che con i tamponi si può affrontare, e quello della riapertura delle attività. Non faccio l'aperturista ma neppure il chiusurista: c'è la situazione sanitaria da una parte, ma dall'altra c'è anche la vita dei cittadini, serve una situazione di equilibrio e molto senso di responsabilità.

Arresti in Sicila per l'alterazione dei dati relativi al Covid e l'Rt. Cosa ne pensa Zaia? Come garantire la trasparenza? C'è un problema di linearità dei dati fra le Regioni - ha commentato Zaia - come il problema dei tamponi fatti: i dati non sono uniformi. La Sicilia per altro aveva chiesto di restare in zona rossa, del fatto specifico non ne so nulla.