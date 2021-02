Luca Zaia in diretta. «Contagio in calo, ma non illudiamoci sia infinito». Assembramenti, nessuna ordinanza. Veneto verso l'acquisto dei vaccini: «Abbiamo avuto contatti»

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 8 febbraio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. E' appena trascorso il primo weekend "giallo" per la nostra regione, e le scene che sono state filmate e fotografate hanno già fatto arrabbiare il governatore, che ha avvertito i cittadini: «Vedremo a fine mese chi finirà in ospedale». Nessuna oridinanza oggi di Zaia per contingentare e regolare gli assembramenti, soprattutto nel fine settimana, come aveva già fatto in passato. Ma il presidente ha avvertito: «Non escludiamo di pensarci nei prossimi giorni». Prosegue intanto la campagna vaccinale, ma un nuovo problema si fa avanti: l'efficacia di AstraZeneca sulla variante sudafricana del Covid, prevista una riunione d'urgenza dell'Oms mentre nel paese africano la somministrazione è stata sospesa.

APPROFONDIMENTI COMMENTO AMARO Folla nei centri storici, lo sconforto di Zaia: «Vedremo a fine... VENEZIA Spritz da zona gialla, il comandante dei vigili: «Chiudere i... NORDEST Venezia, folla lungo le calli della città VENEZIA LE IMMAGINI Covid, assembramenti a Venezia sabato 6 febbraio 2021 NORDEST Padova, folla in centro città sabato 6 febbraio 2021

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni 827, 2milioni 755mila test rapidi, incidenza positivi sui tamponi 3%, 442 positivi nelle ultime 24 ore, 317278 positivi da inizio pandemia, 26.930 attualmente positivi, 1824 ricoveri , 188 terapie intensive, 1.636 area non critica, 18 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

Noi continuiamo ad avere questo calo, evitiamo l'illusione che vada all'infinito: da lunedì siamo in area gialla. C'è il tema delle mutazioni del virus che è oggetto di ampio dibattito e devono essere tenute presenti, soprattutto l'andamento delle varianti nei territori.

Assembramenti

Non ci aiutano, ovvio - ha commentato Zaia -, il distanziamento sociale, la mascherina e l'igienizzazione vale più del lockdown. Ma non ci sono solo gli assembramenti, abbiamo anche le scuole aperte, e ricordiamo che in Israele hanno molti contagi sui bambini con il rischio di una variante proprio su queste fasce di età. I sindaci volevano riflettere sul tema assembramenti, noi non escludiamo di fare altrettanto nelle prossime ore, anche se il contesto economico non ha bisogno di mazzate con ordinanze. Se avessimo posti all'infinito negli ospedali, per assurdo, potremmo dire che ognuno sceglie il suo destino. Ma non si può ragionare così, noi tutti abbiamo una responsabilità personale e sociale. L'altro aspetto è il collasso della Sanità pubblica: se riempiamo gli ospedali mandiamo la Sanità al collasso. Dobbiamo intervenire nell'ambito del potere che ci è concesso con eventuali ordinanze, non "saltare di zona".

Bilancio a fine febbraio

Dovremo fare un bilancio a fine febbraio, sapremo quanto avrà prodotto l'assembramento scolastico e quello sociale. Non escludo che ci sia una ripresa del contagio am tutto dipenderà dai nostri comportamenti.

Vaccini

Trattativa aperta per un milione di dosi da parte della Regione, l'indiscrezione è uscita sulla stampa. A che punto siamo? «Non mi esprimo sul numero di dosi - ha spiegato Zaia - ma ci sono offerte sul mercato. Adesso ne viene fuori che ci sono oggettivamente sul mercato possibilità, sembra, stiamo verificando, di trovare disponibilità di vaccino. Ma è tutto da verificare e riguardano vaccini autorizzati. E' vero che la Regione ha avuto dei contatti, nell'ambito della legalità totale, rispettosi delle leggi nazionali ed europee, non in contrapposizione con il Governo ma nell'ottica di salvaguardare la salute dei nostri cittadini». I prezzi dei vaccini sul mercato:«In un caso la cifra di vendita è 4-5 volte più alta, in un altro caso un po' più bassa. Devono uscire dalla casa madre, altrimenti non se ne parla neanche».

Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA