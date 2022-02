Luca Zaia in diretta oggi: «In una settimana il Veneto potrebbe tornare in zona bianca»

Luca Zaia torna in diretta oggi, marted' 8 febbraio 2022, per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid in Veneto. Tante le novità sul piatto a livello nazionale sulla gestione dell'epidemia, basti ricordare che il ministro della Salute, Roberto Speranza ha annunciato che da venerdì non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto in tutta l’Italia, a prescindere dai colori (QUI trovate l'articolo di oggi). Ma negli ultimi giorni i cambiamenti hanno riguardato anche la scuola - il governatore veneto aveva apertamente chiesto che si rivedessero le regole -, e negli istituti i parametri saranno meno rigidi e complicati, scompare la Dad per vaccinati e guariti, con le ovvie differenze fra cicli di studio (QUI trovate l'articolo).

Zaia in diretta oggi

Il bollettino di oggi

Sono 9milioni e 92mila i tamponi molecolari, 17milioni i rapidi. Sono 11.201 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, intercettati con oltre 143mila tamponi, incidenza al 7,82%. Sono 156.004 gli attualmente positivi. Le vittime sono state 41, sempre nelle ultime 24 ore. La situazione negli ospedali: sono 1.901 (+30) i ricoverati negli ospedali del Veneto, di questi, 1.745 (+34) sono ospitati nei reparti dell'Area medica, mentre sono 156 in terapia intensiva.

Covid in Veneto: le ultime notizie

Nel New York Times si dice che i cervi a coda bianca hanno per il 60% il Coronavirus - ha esordito Zaia - potrebbe dirci che oramai l'oispite uomo "non funziona più", e quindi il virus si spostando verso gli animali. E in un altro articolo di qualche giorno fa ho trovato le curve della mortalità del Covid, dove negli Usa sono più alte. Si vede che dove non c'è una Sanità Pubblica come da noi si vede che la curva sale.



I dati: ecco perché il Veneto può tornare zona bianca