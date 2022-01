Luca Zaia in diretta oggi: «Veneto giallo per ancora almeno due settimane. Variante Omicron? L'abbiamo trovata nelle acque reflue». Bimbi non vaccinati in Dad? Discriminatorio

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 3 dicembre 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Prima conferenza stampa dell'anno nuovo per il presidente della Regione che illustra gli ultimi dati aggiornati sul virus (la scorsa settimana, va ricordato, abbiamo superato i 14mila casi in 24 ore). Sono molte le questioni che tengono banco: dalle vaccinazioni ad adulti e bambini, al nodo terze dosi, passando per il Green pass rafforzato e le nuove restrizioni e regole che potrebbero arrivare. Una su tutte il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie: Zaia aveva annunciato che non c'era ancora nulla di definito da parte della Regione e che comunque qualsiasi provvedimento veneto avrebbe interessato solo i ragazzi dalla seconda media in su, escluse quindi scuole dell'infanzia, primarie e il primo anno delle medie. C'è poi il nodo del cambio di zona e colore: il Veneto giallo rischia l'arancione? Vediamo cosa dirà oggi il governatore. Ospite oggi la dottoressa Francesca Russo, che dirige la Prevenzione della Regione del Veneto.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino di oggi



Sono 6.468 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono stati passati i 22milioni di tamponi fatti da inizio pandemia. L'incidenza è di 12,99%. Le vittime, sempre nelle ultime 24 ore, sono state 9. La situazione negli ospedali: sono 1516 i ricoverati negli ospedali del Veneto (+50). Di questi, 1.316 sono ospitati nei reparti dell'area medica (+52), mentre sono 200 in terapie intensiva (-2). Continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi, 111.589 in isolameto fiduciario.

Covid in Veneto: ultime notizie

Come stanno andando i vaccini nella nostra regione? 33.760 sono i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore, dei quali 26mila dosi booster. Superato il milione e mezzo entro fine dicembre di terze dosi somministrate. Siamo comunque preoccupati per la situazione dei ricoveri, dove i non vaccinati sono l'80% dei pazienti in Terapia intensiva. E uno su due in Area non critica è un non vaccinato, e va ricordato che sono meno del 13% della popolazione veneta. Vedremo nei prossimi giorni come andrà, ma noi non possiamo permetterci gli ospedali pieni. E ringrazio tutti i sanitari che in questi giorni hanno lavorato come se le festività non esistessero.

Veneto resta giallo

Siamo a un'incidenza di 820 su 100mila abitanti, Rt 1,19 area non critica 19,5% (il passaggio scatta a 30%), terapia intensiva 18,6 (scatta a 20%). Almeno due settimane potremmo farle in assoluto giallo.

Variante Omicron scoperta nelle fogne

Varianti nelle acque reflue, la variante Omicron è stata scoperta nelle fogne.

Rispettare le regole

Abbiamo reportage fotografici dove le mascherine sono un'utopia. E siamo in zona gialla, la mascherina all'aperto è obbligatoria. L'altro aspetto sono gli incontri, le cene: io dico, fate un tampone rapido prima, anche se siete amici o parenti. Il vaccino non è la patente per aver risolto tutti i priblemi: il vaccinato può portare il contagio.

Reinfezioni da Covid

Sono paragonabili ad infezioni, non è che il reinfettato si ammala di meno o di più, rientra nella casistica. Diciamo che aver avuto il Covid non è una patente per non contagiarsi dopo.

Quarta dose

Chi ha la terza dose, presumo che a giugno ci faranno la quarta. Chiederemo che questo sia comunicato almeno per tempo.

Scuole, rientro dopo le vacanze e Dad per i bambini non vaccinati

Io penso che mandare in Dad i bambini non vaccinati, quando non c'è l'obbligo, sia discriminatorio. Lì'emergenza c'è, la necessità di far qualcosa sulla scuola c'è, e ci stiamo lavorando ma non anticipo nulla. Per altro spesso questi sono bimbi di genitori vaccinati, eviterei di aprire un altro fronte di scontro sociale, ma comunque dovremmo intervenire e faremo alcune proposte innovative. La proposta interverrà sulle quarantene e le regole rispetto alla situazione vaccinale. Avremmo potuto fare come la Gran Bretagna se avessimo portato avanti il tampone fai da te, e così chiedere il test prima del ritorno in classe.

Nuove regole sulle quarantene

Circolare attuativa del Decreto Legge del Governo, la dottoressa Francesca Russo spiega le norme slle quarantene. Abbiamo moltissimi positivi in tutte le regioni, il tracciamento è difficile da seguire, e ci sono moltissimi vaccinati, anche con terza dose. E di tutto questo occorre tener conto. Abbiamo una nuova variante e occorre tener conto delle caratteristiche della Omicron, che però si risolve in 5 giorni.

Il soggetto positivo - viene posto in isolamento.

Se è vaccinato anche con booster, se negli ultimi 3 giorni è asintomatico non fa 10 giorni di quarantena ma 7.

Contatti del caso positivo