Zaia in diretta oggi. Ospedale di Padova: deliberato finanziamento da 300 milioni. Covid: 23 nuovi pazienti ricoverati, «Il 75% non è vaccinato»

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia torna in diretta anche oggi per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid in Veneto, ma non solo, oggi si è parlato anche di bilancio e di un progetto molto importante: quello del nuovo ospedale di Padova.

Ieri il governatore ha puntato l'attenzione sui ricoveri, in lento ma costante aumento anche nella nostra regione, e dell'ipotesi di iniziare a ragionare sulla terza dose di vaccino - argomento sul quale il presidente è tornato a battere anche oggi -, soprattutto sugli over 80, per i quali Zaia prevede un test a campione per capire quale copertura anticorpale sia rimasta loro a mesi dalla prima dose.

In primo piano nella conferenza stampa odierna, che si è tenuta a Palazzo Balbi, il finanziamento di 300 milioni di euro per il nuovo ospedale di Padova, con dettagli sull'appalto e sul via ai lavori, previsto per fine 2023. Presentato a grandi linee anche il bilancio della Regione per il 2022-2024.

Covid Veneto, il bollettino di oggi

I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 422. Incidenza 0.99%. Il totale dei ricoverati in ospedale è di 244 pazienti (+23), 38 in terapia intensiva (+3), 206 in area non critica. « Il 75% di persone che vengono ricoverate sono non vaccinate », ha ricordato Zaia. Oltre 19mila vaccini fatti nelle ultime 24 ore, «ricordo che 12-25 anni e over 60 possono accedere ai vaccini senza prenotazione, andando direttamente ai punti di vaccinazione».

Il nodo terza dose di vaccino

«Ultimo appello che faccio - ha detto Zaia -, la vicenda israeliana è lungimirante per molti aspetti - ha sottolineato Zaia -. Vero che hanno eliminato i dispositivi di protezione, questo li ha portati nel baratro, ma adesso hanno deciso di vaccinare gli over 60 con la terza dose. Non vorrei ritrovarmi nell'emergenza».

Ospedale di Padova Est - San Lazzaro: finanziamento da 300 milioni

Più di un miliardo di euro di spese per il Covid, questo è il conto dell'emergenza causata dalla pandemia. «Oggi abbiamo una delibera importante, abbiamo varato il finanziamento dell'ospedale di Padova, dai 290 milioni di euro che abbiamo "in saccoccia" prevediamo un finanziamento di 300 milioni, l'ospedale arriverà a costare circa 600 milioni di euro. I 50 ettari sui quali sorgerà - lo ricordo - ce li hanno regalati». «Rispetto a quello che c'è in Italia fino ad oggi sarà una cosa mai vista. 481 milioni saranno di infrastrutture, 108 milioni di tecnologia». ZAIA CHIEDE UNA GESTIONE COMMISSARIALE - «L'inizio lavori è previsto a fine 2023, nel mezzo ci sono montagne di scartoffie. Se facessimo veloci, con una commissione... un commissario di indiscussa moralità e rettitudine e preparato, non sarebbe male. Gli 8 anni che poi diventeranno 10, con questo metodo li potremmo tranquillamente dimezzare». Si tratta di un ospedale da 963 posti. APPALTO CON INDEBITAMENTO - «Per i 300 milioni che restano da coprire andremo con la modalità dell'appalto, è stata scelta fra le tre possibili. L'Inail- appalto - paternariato: i professori dell'Università di Padova hanno ritenuto opportuna la modalità dell'appalto con indebitamento», lo ha spiegato l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. Attueremo, dopo l'approvazione del bilancio, le procedure della gara per recepire la migliore offerta per questo appalto.

Il bilancio Veneto 2022-2024

Bilancio coerente rispetto agli ultimi anni, e la regione Veneto resta "tax-free", come da 12 anni a questa parte. Sono 16 miliardi complessivi, 9 miliardi sono di competenza della Sanità. Sono coperte tutte le spese ordinarie che nel corso degli anni sono diventate abituali, come quelli per le scuole paritarie o la formazione, ma hanno coperto anche le nuove esigenze, come la programmazione europea che aumenta il finanziamento di 10 milioni. C'è anche la copertura per le Olimpiadi, un grande evento e vetrina per il Veneto. Andiamo a finanziare anche i contratti dei dipendenti del Veneto. Sono previsti anche 22 milioni per la viabilità.