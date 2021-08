Luca Zaia in diretta oggi, le ultime notizie sul Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 4 agosto, per le ultime notizie sulal pandemia da Covid in Veneto. Sono stati in fase di risalita i contagi nei nostri territori, in particolare nel Veronese, nelle ultime settimane, tuttavia per ora nei reparti ospedalieri non si registrano picchi di ricoveri, stabili soprattutto le terapie intensive. Con l'avvicinarsi di settembre si fa sempre più pressante il nodo scuola: vaccini al personale e agli insegnanti, come gestire gli alunni, sono solo alcuni degli argomenti in campo. Ma come controllare il Green Pass di tutti? Anche questo è argomento di fitta discussione a livello nazionale.

Zaia in diretta oggi

Covid Veneto, il bollettino di oggi

Tamponi molecolari fatti ad oggi 6milioni 048mila, test rapidi 5milioni 822mila. Incidenza 2.00%. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 779. Gli attualmente positivi sono 12.980. Il totale dei ricoverati in ospedale è 188 pazienti (+9), 19 in terapia intensiva, 169 in area non critica. Un decesso nelle ultime 24 ore.

La situazione in Veneto

Non so se andremo verso un'ondata di piena del virus o se la situazione si andrà stabilizzando - ha affermato Zaia -. Due considerazioni: l'assessore Lanzarin dopo di me darà un aggiornamento sul fronte scuola e sul fronte sospensioni dei sanitari che non si vogliono vaccinare. Noi stiamo andando avanti con le vaccinazioni, i numeri ci dicono che da qui all'8 di settembre