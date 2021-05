Luca Zaia in diretta oggi, le ultime notizie sul Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 10 maggio 2021, alle 12.30 per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid in Veneto. Si va avanti con la campagna vaccinale nella nostra Regione (oggi è stato inaugurato a Villorba Tv l'hub vaccinale più grande della regione nell'ex zona industriale Maber VIDEO), con le prenotazioni già aperte per i 50enni e un occhio puntato verso lo sblocco anche per i 40enni che potrebbe arrivare presto. Sempre massima attenzione ai numeri dei contagio, all'indice Rt e all'incidenza del virus, oltre che, ovviamente, ai tassi di ospedalizzazione veneti. Intanto a livello nazionale si parla fittamente di riaperture e coprifuoco, il dibattito è in corso e questa dovrebbe essere la settimana decisiva per fondamentale per la rivalutazione delle norme anti-Covid.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 141mila, test rapidi 4milioni 486mila. Sono 247 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore - «è un numero molto basso se considerate, una 30ina per provincia». Incidenza al 2.50 %. Gli attualmente positivi in Veneto sono 19.036. Ricoveri totali 1.171 (-3), 153 terapie intensive, 1.018 area non critica (-3). Sono 2 le vittime nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto