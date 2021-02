Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30. Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 1 febbraio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Qualis ono gli ultimi numeri della pandemia nella nostra regione e come procede la campagna vaccinale? Questi sono alcuni fra i quesiti che i cittadini si pongono. Ma oggi è una giornata importante per il Veneto, per due motivi: il primo è che la regione passa oggi dalla zona arancione a quella gialla, con la riapertura delle attività e il ritorno ad una normalità "condizionata". Questo comporta un'attenzione maggiore sull'andamento del contagio, perché il timore reale e costante è che le riaperture facciano incrementare nunovamente i contagi. Per questo Zaia ha sempre ammonito i cittadini afifnché rispettasero maniacalmente le regole, a prescindere dalla fascia di colore. Secondo punto la riapertura delle scuole, con 106mila studenti che oggi tornano a popolare i banchi delle classi superiori.

APPROFONDIMENTI IL PARERE L'immunologa Viola su AstraZeneca: «Arcuri lo usa per... L'EPIDEMIOLOGO Zona gialla, Lopalco: «Sarò impopolare ma è un... REGOLE E DIVIETI Spostamenti fuori regione da quando? Faq zona gialla: sci e seconde...

Zaia in diretta oggi

Ultimo aggiornamento: 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA