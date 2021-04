Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30. Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 7 aprile 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Sono ripartite le scuole proprio oggi, con gli studenti che sono tornati in classe in presenza e al 50% negli istituti superiori. Continua la campagna vaccinale che fino a fine aprile potrà contare su una media di 140-50mila dosi a settimana, intanto prosegue anche la vicenda AstraZeneca, inoculato anche sul nostro territorio: oggi Aifa e Oms frenano sulle trombosi. Nel frattempo scoppia il caso focolai negli ospedali di Padova, nei quali una piccola parte del personale non si è ancora vaccinata e sono stati riscontrati 30 casi positivi che potrebbero aver infettato i pazienti.

Zaia in diretta oggi