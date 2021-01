Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30: tutte le novità sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 13 gennaio, per tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. La curva della pandemia sembra essere in lieve calo nel nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda la situazione ospedaliera, tuttavia il monito del presidente della Regione è di non abbassare la guardia ed evitare occasioni di contagio. Intanto si procede ad ampi passi sulle vaccinazioni, è di ieri la notizia dell'arrivo di circa 8mila dosi del vaccino Morderna in Veneto, ma l'attesa reale è su AstraZeneca che potrebbe portare a una somministrazione di massa e, come annunciato da Zaia, alla copertura dei cittadini già entro l'estate. Nel frattempo siamo agli sgoccioli per quanto riguarda il nuovo Dpcm del Governo: cambio dei parametri, abbassameto del limite dell'Rt e quel fattore di "rischio basso-medio-alto" da inserire nelle varie fasce di colore. Tutte queste variabili potrebbero posizionare il Veneto in fascia arancione, ma per capire esattamente come andranno le cose occorre avere un testo definitivo e chiaro.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. Zone: spunta il "rischio alto".... NORDEST Covid, Zaia: «Chiesto a governo ristori "alla... COSA STA SUCCEDENDO Covid. Via il rosso automatico: «In Veneto le restrizioni per... IL PUNTO Luca Zaia in diretta: «Misure restrittive e Veneto rosso:... L'INTERVISTA Dopo due settimane di restrizioni vedrete che il Veneto... BOLZANO Alto Adige, superata la soglia dei 10mila in isolamento, il 2% della... IL FATTO Covid, il dottor Rigoli: «Test rapidi riconosciuti assimilabili... IL RETROSCENA Veneto arancione. Quella lettera del dottor Flor alla cabina di regia...

Nuovo Dpcm, Speranza: «Stop spostamenti in fascia gialla, zone bianche con Rt sotto 1, epidemia in espansione»

Zaia in diretta oggi

Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA