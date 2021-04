Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30. Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 6 aprile 2021, sulle ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Torna dopo le festività pasquali la conferenza stampa su Facebook del governatore, e il rientro è in zona arancione dopo alcune settimane in zona rossa. Proseguono le vaccinazioni nelle nostre Ulss, sempre legate a doppia mandata alla quantità di dosi in arrivo. Intanto a livello internazionale tiene banco il caso AstraZeneca: innanzitutto le trombosi post vaccino, ulteriori approfondimenti fanno dire ad Ema (l’agenzia europea per il farmaco) che il nesso esiste, anche se non è chiaro quale sia il meccanismo. l’Italia sta valutando limiti di età per la somministrazione ma non per il richiamo, mentre il ministro Speranza è pronto a rivedere le categorie.

Zaia diretta oggi