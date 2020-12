Luca Zaia in diretta alle 12.30: tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia torna in diretta oggi, 26 dicembre, per gli aggiornamenti sulla pandemia da Coronavirus sul nostro territorio. Dopo la pausa nel giorno di Natale il governatore presenta i nuovi dati sul contagio e le vittime, nell'attesa del giorno delle prime vaccinazioni anti-Covid, il v-day di domenica 27 dicembre (come funziona il Veneto - LEGGI QUI). Intanto è stato firmato un accordo e da gennaio nelle farmacie del Veneto sarà possibile eseguire, con personale specializzato, i test rapidi, per un costo di 26 euro a paziente (Leggi l'articolo).

Zaia in diretta oggi

Ultimo aggiornamento: 11:58

