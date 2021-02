Luca Zaia in diretta oggi. «Oggi è il primo giorno di "risalita" dei virus, siamo molto preoccupati»

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 23 febbraio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Continua la campagna di vaccinazione dei cittadini ma la Regione vorrebbe fare di più: ieri il governatore ha affermato che, con la quantità di dosi adatta, si potrebbe arrivare a somministrare 50mila dosi al giorno. E su questo argomento si è espressa nuovamente l'immunologa di Padova Antonella Viola, rilanciando l'idea di produrre i sieri in Italia, anche in previsione di vaccinazioni continue nel tempo, come avviene con l'antinfluenzale. Intanto è arrivato il via libera per la somministrazione di AstraZeneca fino a 65 anni (e non più fino a 55). Ma c'è attenzione anche agli effetti collaterali dei vaccini, un caso eclatante a Treviso, dove 200 professori hanno lamentato disturbi - con febbre fino a 39 - proprio dopo aver ricevuto la dose di AstraZeneca. Oggi ospite il dottor Luciano Flor.

Nel frattempo il Governo ha disposto il divieto di spostamento fra Regioni fino al 27 marzo prossimo (Tutte le novità - LEGGI) e il lavoro tra Roma e i governatori è serrato in vsta del nuovo Dpcm in scadenza il 5 marzo prossimo.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 3milioni e 979mila, oltre 3milioni e 079mila test rapidi , +1.062 nuovi positivi in 24 ore, 2,81% incidenza dei positivi sui tamponi fatti, 328.078 positivi da inizio pandemia, sono 22.297 gli attualmente positivi. +21 decessi nelle ultime 24 ore, 1.394 ricoveri, 139 terapie intensive (+3), 1255 (+46) ricoveri in area non critica.

Covid in Veneto

«Dal primo gennaio al 22 febbraio abbiamo avuto un calo, oggi è il primo giorno di risalita e non va sottovalutato, noi siamo molto preoccupati - ha affermato Zaia -. In queste ore il bollettino sta iniziando a dare dei segnali: io dico che invece di guardare l'Rt occorre porre l'attenzione sui ricoveri, quando i ricoveri superano le dimissioni significa che il trend si sta riaccentuando, non possiamo abbassare la guardia».

Nuovo Dpcm

«Avremo incontri in questi giorni sulle misure da adottare nel nuovo Dpcm e spero che rappresenti la pietra miliare di questa fase del Covid, credo che sarà il grande spartiacque tra inverno e primavera, e spero si prendano in considerazione misure di aiuto alla nostra economia. Esistono ora studi sugli effetti del lockdown e sull'importanza dell'uso dei dispositivi: si capisce da queste ricerche l'importanza di questi ultimi e il ruolo fondamentale dei cittadini che devono proteggersi. Noi non possiamo permetterci un lockdown. Ieri Arcuri mi diceva che a marzo sono previste 8 milioni di dosi di vaccini in arrivo per l'Italia, per noi significherebbe avere 600mila dosi, più corriamo e più mettiamo in sicurezza la salute dei nostri cittadini».

Il dottor Flor fa il punto sui vaccini

Dal 22 febbraio al 31 marzo abbiamo una fornitura di vaccini di 610mila dosi, quindi a marzo possiamo vaccinare di più, si parla di Pfizer, AstraZeneca e Moderna - ha spiegato Flor -. Oggi è la prima giornata di controtendenza nell'andamento dell'epidemia, il lento calo quotidiano dei contagi e dei ricoveri si è invertito oggi. In queste prossime ore cercheremo di capire quale sia stata la fonte di contagio, dagli ospedali ci sentiamo dire che arrivano pazienti direttamente da casa abbastanza impegnativi, che si aggravano in pochissimo tempo. Stiamo all'erta per capire le modalità di questi nuovi contagi. Questo è un segnale che non ci saremmo aspettati perché da subito abbiamo un numero che cresce di pazienti in terapia intensiva, non sono passati i giorni standard fra ricovero e ingresso in terapia intensiva . E sono ingressi da malattia recente, dovremo intervenire in maniera molto aggressiva con l'individuazione dei contatti del positivi, non abbiamo aggregati ma singole unità disperse sul territorio. Dopo 53 giorni di calo continuo oggi la malattia si presenta con un numero maggiore di ricoverati che sono entrati in ospedale nelle ultime 24 ore, e sono tanti. Ripristinare un rigore serio su misure di distanziamento e protezione è assolutamente necessario.

Colpa della variante inglese? Questo è un dato recente, il fenomeno è di ieri e stanotte, è ancora presto per saperlo. Ed è un fenomeno simile a quello delle regioni confinanti con noi che lo hanno registrato due settimane fa e la settimana scorsa.

