Luca Zaia in diretta oggi: «Il 5% degli over 80 non vuole vaccinarsi. «Siamo una macchina da guerra senza munizioni, servono dosi»

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 16 aprile 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Oggi è il giorno della valutazione delle zone delle regioni italiane, non dovrebbero esserci grosse sorprese, visto che le uniche fasce possibili sono la rossa e l'arancione. E il Veneto, nonostante da giorni i dati siano da zona gialla, resterà in arancione. Si guarda intanto alle riaperture delle attività da maggio: in giornata ci sarà la cabina di regia sulle linee guida proposte dalle Regioni al Governo. La questione vaccini resta sempre in primo piano, così come le forniture scarse e talvolta incerte di tutti i tipi di sieri, ma la notizia di oggi è il rischio di non avere più AstraZeneca sul mercato, questo perché l'Unione europea sta valutando di non rinnovare i suoi contratti con il gruppo farmaceutico, come ha rivelato oggi dalla ministra francese dell'Industria, Agnès Pannier-Rinacher, intervistata da radio RMC.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Zaia assente. L'assessore Lanzarin in diretta: «Oggi Rt... 14 APRILE Zaia: «L'11 giugno con l'avvio degli Europei di calcio... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi: «Pochi ingressi in ospedale e tante... L'ACCUSA DEL GOVERNATORE IoApro, Zaia contro i manifestanti violenti: «Non si va in...

Riaperture, zona gialla da maggio, via a bar e ristoranti (ma palestre solo da metà mese)

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 4milioni 802mila, test rapidi 4milioni 110 mila, 906 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Attualmente positivi 27.479. Incidenza 2,54%. Sono 1870 i ricoveri in ospedale (-80), 261 terapie intensive (-5), 1.609 in area non critica (-75). Sono 23 le vittime nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

Abbiamo avuto 200mila persone sintomatiche e 200mila persone con sintomi, calano anche gli attualmente positivi - ha riferito Zaia -, i dati dei ricoveri totali a -80 sono incoraggianti, mostra che il trend è in calo, ovvio è che l'infezione c'è e dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle regole che vanno rivendicate tanto quanto rivendicare le aperture. Aprire senza rispettare le regole ci porterebbe a precipitare di nuovo. Noi abbiamo un vantaggio, il fattore climatico: il coronavirus ha una sua stagionalità, con la bella stagione, con l'innalzamento delle temperature la sua forza diminuisce, in questa terza ondata la sua forza è inferiore a quella di dicembre, e anche rispetto a marzo 2020.

Over 80, quelli che non vogliono il vaccino

Oggi posso dire con certezza che il 5% degli over 80 non si vuole vaccinare, quindi il target di 358.540 persone (da 80 a 101 anni) ha 18mila persone che non si vaccineranno, ha riferito ancora il governatore. Andiamo anche con i 70-70 che sono al 60% vaccinati con la prima dose e sono 494.443. A questi si aggiungono le categorie dei fragili. Oltre 1milione 244mila dosi sono quelle inoculate fino ad oggi, 889mila sono le prime dosi inoculate e 354mila le seconde dosi. Adesso servono vaccini, non possiamo essere una macchina da guerra senza munizioni. Abbiamo i motori al minimo e facciamo 30mila vaccinazioni al giorno, se avessimo dosi saremmo in grado di garantire 80mila dosi al giorno. E dobbiamo avere certezze sugli arrivi di qui ai prossimi mesi, per programmarci.

Vaccini per età, arriva la tabella

La prossima settimana darò la tabella con la previsione per fasce di età dei vaccini, perché i cittadini sappiano quando avranno la possibilità di vaccinarsi, in quale mese almeno, fino ai 16-19 anni e sono oltre 4milioni di persone, ossia gli abitanti del Veneto sopra i 16 anni. Poi speriamo di poter dare date molto più precise.

Riaperture

Riaperture, il governatore aspetta le decisioni di Roma ma commenta così la ripresa delle attività: «I 2 metri di distanza da tavolo a tavolo? Così non si riaprono i ristoranti, si chiudono, ma ieri sono intervenuto su questo punto e aspettiamo ma sono fiducioso che un accordo verrà trovato. Attenzione perché non è un liberi tutti, il rischio è sempre sietro l'angolo e il monitoraggio ci sarà sempre, così come una classificazione delle zone di questo Paese. Questo virus è inclemente e sorprendente, per cui dobbiamo mantenere sempre la massima cautela». Anticipare le riaperture? Il decreto scade il 30 aprile, per cui dal primo maggio deve subentrare qualcosa di nuovo e Zaia vede «difficile reiterare la condizione delle zone solo arancioni o rosse».

Il caso Speranza

Mozione di sfiducia al ministro Speranza, «questa è una attività parlamentare della politica, per cui non voglio entrare nel merito e dare adito a strumentalizzazioni - ha commentato Zaia -. Ho massimo rispetto per il Parlamento, se la vedranno loro e ne discuteranno».