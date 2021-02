Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30. Le ultime notizie sul Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 2 febbraio, per il punto sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Ieri l'avvio delle scuole nella nostra regione, con il nodo trasporti in primo piano. Il contagio all'interno degli istituti, ha annunciato il governatore, sarà oggetto di monitoraggio continuo nel prossimo periodo, per verificare quanto il virus circoli e stabilire quali siano le misure migliori da adottare. Intanto si attende l'ordinanza ad hoc per trattare i casi positivi in classe, secondo le anticipazioni l'idea è quella di tamponare compagni e insegnanti ma non mandare l'intera classe in quarantena se si trova un unico contagiato.

Grandi novità oggi sulla questione riapertura degli impianti sciistici. Venerdì si terrà la riunione del Comitato tecnico scientifico, nella quale gli esperti esamineranno il protocollo messo a punto dalle Regioni per il riavvio degli impianti. Una serie di norme di sicurezza preparate dalla Conferenza delle Regioni e consegnate al governo il 28 gennaio. E dalle anticipazioni che filtrano dai tecnici degli enti locali, tutte le indicazioni saranno accolte tranne una: la riapertura degli impianti sciistici in zona arancione, seppure con mascherina fpp2. In zona gialla, invece, si va verso un via libera allo sci.

Zaia in diretta oggi

