Luca Zaia in diretta oggi. Oggi valutazione delle Regioni: «In Veneto calo repentino da 29 giorni». Riapertura delle scuole: «Tornano i tamponi "in classe"»

Luca Zaia in diretta oggi, 29 gennaio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Ieri era l'anniversario dell'inizio della pandemia da Covid sul nostro territorio, era infatti il 28 gennaio 2020 quando venne dichiarata l'emergenza. Dopo due ondate che hanno attraversato il Veneto, da lunedì prossimo riapriranno le scuole, intanto prosegue la campagna vaccinale (Il 2 febbraio arriveranno in Veneto 45.678 dosi di vaccino Pfizer). Oggi è il giorno della valutazione dei colori delle Regioni: il Veneto spera nel giallo ma ancora non ci sono sicurezze.

Zaia in diretta

Il bollettino

40.800 tamponi nelle ultime 24 ore, tamponi molecolari 2milioni 551mila, tamponi rapidi 3milioni 728mila, 985 nuovi positivi nelle 24 ore, 2,41% incidenza, 310.894 positivi da inizio pandemia, 36.965, ricoverati 2.300 (2022 area non critica e 278 in terapia intensiva). Sono 53 i morti nelle ultime 24 ore.

Varianti in Veneto

«Avremo una circolare o una direttiva rispetto alle mutazioni del virus, alcune rappresentano valori di contagio più importanti», lo ha annunciato il governatore del Veneto. «Abbiamo il tema delle varianti, ne abbiamo parlato per primi, adesso la letteratura scientifica conferma che le varianti danno curve di infezione diverse, per questo l'Istituto Superiore di Sanità farà uscire una circolare per sequenziare e classificare queste mutazioni. Noi lo stiamo facendo già ma ora diventeranno strutturali».

Veneto giallo?

«Oggi è giornata di valutazioni delle Regioni, abbiamo 29 di calo, repentino e da un certo punto di vista anche inspiegabile. Il giallo scatterebbe da lunedì». Ci sono in programma nuove ordinanze della Regione? «No, ci adeguiamo alla zona che ci verrà attribuita», ha spiegato Zaia. «Il nostro quadro epidemiologico non è un "liberi tutti", non si può pensare che sia finita, noi speriamo di contenere il contagio».

Scuola

«Lunedì si parte come previsto con tre settimane al 50%, portiamo avanti un'indagine epidemiologica sulla circolazione del virus nelle scuole - ha precisato Zaia -. Faremo un adeguamento sul tema dei tamponi nelle scuole: alla presenza del positivo non si va in quarantena ma si fanno tamponi a tutti». «L'idea è quella di tornare dentro alle scuole con i tamponi, ma considerate che ci sono anche genitori che non vogliono far fare i tamponi ai figli, la situazione è molto variegata».

Palestre

Ne parliamo molto, il tema dei ristori di alcuni comparti come fitness e intrattenimento, è uno dei vulnus della partita dei ristori. Ma si tratta di una questione nazionale, noi più di non chiedere tasse non possiamo fare. La verità è che molte di queste attività sono in ginocchio. Se poi ci aggiungiamo il tema del turismo, questi settori sono in grave difficoltà.

Sci

La stagione sciistica riapre il 15 gennaio: «Il Dpcm è norma gerarchicamente prevalente, quindi deve essere modificato prima di quella data, il confronto deve essere fatto tutti insieme, non è che uno apre e uno chiude...».

La mappa Europea

«Siamo passati da una classificazione maccheronica della zona rosso scuro, basata su paramentri vecchi, ieri c'è stata una revisione a una zona non più rosso scusa e ieri sera è uscita una nuova mappa che parla di incidenza dove noi siamo verdi, fra i pochissimi in Europa». Questa idea della mappa piace a Zaia? «L'Europa può disegnare mappe quando dimostreranno che c'è un'unità di misura uguale per tutti: non esiste un parametro che si basi su un tot di tamponi alla settimana su un tot di popolazione. I dati non sono uniformi, quindi non confrontabili fra di loro. Non si può bloccare nulla se non ci sono parametri uguali per tutti», ha dichiarato Zaia riferendosi ai viaggi fra i paesi.

Vaccini

«Ai primi di febbraio chiuderemo il primo giro di popolazione target dei vaccini, da metà febbraio si inizia con gli over 80 (classe '41) e sono 350mila persone, fatti quelli si va a scalare per età scendendo», ha ribadito il presidente Zaia.

Farmaci anti Covid

I protocolli farmacologici in Veneto? Con quali farmaci vengono curati i pazienti? Ospite del governatore Luca Zaia la dottoressa Giovanna Scroccaro (Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici), che ah fatto il punto proprio sui farmaci nelle terapie anti-Covid. Per poter scrivere su un protocollo quali farmaci prescrivere occorre avere studi che dimostrino l'efficacia dei farmaci in questione. Da quando è iniziata la pandemima abbiamo visto molti farmaci e abbiamo discusso molto sull'efficacia o meno di tali sostanze, ma i capisaldi del nostro protocollo sono: l'utilizzo di antinfiammatori nei pazienti con pochi sintomi. Si è parlato molto del cortisone, serve quando il paziente comincia ad avere difficoltà di ossigenazione, e noi ci siamo adeguati a questo (il cortisone non è vietato per pazienti meno grave). Ok per l'eparina per prevenire la trombosi, abbiamo dato il via l'ibera all'ossigeno-terapia anche a casa. Antibiotici? Si possono dare, indicando quali, ma non sono molti i pazienti che hanno questa necessità: si ussano quando c'è una infezione batterica.

