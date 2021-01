Luca Zaia in diretta oggi: «Incidenza dei positivi Covid in Veneto sui tamponi fatti è al 4%». Il caso della famiglia devastata dal virus. Fasce di colore: spunta il "rischio alto"

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 12 gennaio 2021, per il punto sulla pandemia da Covid in Veneto. Tamponi, test rapidi, i numeri del contagio, da giorni la polemica sulla situazione in Veneto popola le pagine dei giornali, così come il dibattito fra Regioni e Governo sulle nuove misure restrittive e i parametri per classificare le aree a rischio che saranno contenute nel prossimo Dpcm.

APPROFONDIMENTI COSA STA SUCCEDENDO Covid. Via il rosso automatico: «In Veneto le restrizioni per... IL PUNTO Luca Zaia in diretta: «Misure restrittive e Veneto rosso:... L'INTERVISTA Dopo due settimane di restrizioni vedrete che il Veneto... 16 GENNAIO, GIORNO DEL GIUDIZIO Veneto in zona rossa? Ecco perché: parametri e criteri che... IL RETROSCENA Veneto arancione. Quella lettera del dottor Flor alla cabina di regia... IL FATTO Covid, il dottor Rigoli: «Test rapidi riconosciuti assimilabili...

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni e 493mila, test rapidi 2milioni 141mila, positivi nelle ultime 24 ore 2.134 (incidenza del 4%, la media nazionale è 14-15%), 289.835 positivi da inizio pandemia , attualmente positivi 84.725, ricoveri totali oggi 3419, terapie intensive 391 e 3.028 area non critica, dececssi da inizio pandemia 7.593, +166 decessi nelle ultime 24 ore.

Terapie intensive: abbiamo scollinato

Lo scollinamento ad oggi è avvenuto a 401 postazioni occupate e oggi siamo a 342, 97 letti di terapia intensiva oggi sono liberi.

Covid in Veneto

Vedete che le curve non sono verso il basso nelle regioni, il virus sta crescendo, può essere che per noi ci sia una direzione in calo perché abbiamo passato l'onda importante, può essere che ci sia una inversione di tendenza repentina, come è accaduto altrove - ha precisato Zaia -, il virus si sta veramente facendo sentire e in realtà dove ci sono state restrizioni che noi non abbiamo avuto. Il tema di un virus mutato è una realtà, la preoccupazione è reale. Vorrei essere molto chiaro: se scegliessimo il "liberi tutti" avremmo due problemi, tutelare i più fragili, la sanità andrebbe in crash. E non esiste sanità al mondo che non andrebbe in tilt, e i cittadini rischierebbero di trovare le porte chiuse, non è il nostro caso, ma vanno dette queste cose.

Ristori

Dopodiché - ha proseguito Zaia - il tema dell'economia è cruciale, io ho difeso il diritto all'impresa e all'occupazione, anche con ordinanze. Abbiamo chiesto i ristori, comprendo la disperazione e la rabbia di molti che vorrebbero poter aprire le attività, il punto di equilibrio sono ristori solidi, veri, alla tedesca. Siamo davanti a un virus che dipende molto dalla stagionalità, ad aprile dell'anno scorso ne siamo usciti in fretta, ora ci troviamo a fronteggiarlo da ottobre e contiamo moltissimo sulle vaccinazioni. Le proteste dei commercianti, le iniziative per riaprire che si stanno diffondendo in tutta Italia: il Governo può fare solo una cosa, inviare i ristori, ha commentato Zaia.

Covid distrugge una famiglia

Ieri Zaia ha avuto notizia di una famiglia ferocemente colpita dal Covid: si tratta di tre familiari, una persona di 52 anni in terapia intensiva, un decesso a 40 anni e un altro in terapia intensiva: questo è un caso eclatante, ho chiesto subito di sequenziare il virus in questa famiglia, qualcosa non torna e non riusciamo a spiegarci molti aspetti.

Nuovo Dpcm

Avremo un nuovo incontro con il Governo per il Dpcm, il ministro ieri ha parlato dell'introduzione di un valore "a rischio alto". Rischio medio-alto-basso, si parla di questo per ogni fascia ma è tutto in corso d'opera e dobbiamo riparlarne.

Vaccini

Ho sentito anche Arcuri per le forniture e ci confermano i vaccini, visto che abbiamo i richiami. Arriveranno le prime micro dosi di Moderna, ce ne toccheranno 8mila circa, a febbraio 600mila e poi dicono un milione al mese. AstraZeneca ci permetterebbe di fare una vaccinazione di massa su più fronti, speriamo in quella fortemente. Potremmo recuperare sei mesi sulla tabella di marcia con un vaccino più gestibile, potremmo vaccinare tutti entro l'estate. Altrimenti la tabella di marcia indica la fine delle vaccinazioni a fine settembre. Immunità di gregge? L'Oms dice che non ci sarà entro il 2021, ma Zaia spera che i veneti siano vaccinati e messi in sicurezza.

Scuole

Cosa si pensa di fare il primo febbraio? Per i trasporti gli orari differenziati non sono praticabili, vedremo se c'è qualcosa di innovativo da valutare. Alla fine solo tre regioni hanno riaperto le scuole in Italia , ha commentato Zaia.

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA