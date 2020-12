Luca Zaia in diretta alle 12.30 di oggi: tutte le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, sabato 19 dicembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per il punto quotidiano sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Veneto e le misure della Regione per contingentarla.

Da oggi entra in vigore la nuova ordinanza firmata dal governatore, nel contempo il premier Conte ha spiegato le ulteriori limitazioni per il periodo natalizio e i giorni festivi in tutta Italia. È scattata infatti dalla mezzanotte la nuova ordinanza regionale in Veneto che vieta dalle 14 alle 22 lo spostamento in comuni diversi da quello di residenza o dimora. Sarà valida fino al 6 gennaio. Gli spostamenti delle persone fuori dai confini comunali saranno comunque consentiti per ragioni di lavoro, salute o altre situazioni di necessità. Dopo le 14 sarà comunque sempre possibile il rientro a casa . La restrizione interessa ogni giorno la fascia dalle 14 alle 22, perché dopo tale orario vale il "coprifuoco" già introdotto dall'ultimo dpcm.

APPROFONDIMENTI LE NOVITà Luca Zaia in diretta. Nuova ordinanza. A Verona situazione peggiore.... COVID Luca Zaia anticipa il governo: «Nuova ordinanza: da sabato 19... LA BOZZA Nuova ordinanza Zaia, nessuno stop a matrimoni, seconde case e anche... IL PUNTO Luca Zaia: «Servono misure restrittive per Natale. Io non... IL PUNTO Luca Zaia in diretta: «Covid, situazione pesante».... IL GOVERNATORE Luca Zaia in diretta oggi. Pressione sugli ospedali. Assembramenti... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi: «Dall'Epifania possiamo iniziare... I NUMERI Vaccini, il piano del Veneto per la somministrazione provincia per...

Intanto è scoppiata la polemica sul metodo delle zone "a colori", scatenata dal presidente campano Vincenzo De Luca che ha utilizzato parole inequivocabili: «Da molti giorni noi non abbiamo nessun ricovero in terapia intensiva in Campania. Guardo invece alla situazione drammatica in Veneto a conferma della cialtroneria del meccanismo delle zone: sono gialli da sempre e oggi hanno il triplo di terapie intensive occupate rispetto alla Campania. Invio gli auguri ai concittadini del Veneto che pagano sulla propria pelle il propagandismo e le finzioni; del governo nazionale, e non solo».

Zaia in diretta oggi

Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA