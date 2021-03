Luca Zaia in diretta oggi. Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 3 marzo 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Il governatore è stato assente in conferenza stampa ieri per la riunione convocata dal Governo. All'ordine del giorno ci sono: l'andamento del virus nei nostri territori e le misure per contenere l'epidemia. Il nuovo Dpcm, che sarà valido fino al 6 aprile, abbraccia il principio della massima prudenza: Pasqua blindata e scuole chiuse nelle zone rosse, ma non solo, non è esclusa l'ipotesi di adottare per i week-end le regole delle zone rosse. E alle Regioni Mario Draghi dà un potere in più e una grande responsabilità: i governatori infatti avranno il «potere discrezionale» di fermare le scuole materne, primarie e medie - anche in fascia gialla e arancione - quando a livello locale l’incidenza dei contagi raggiunge 250 casi ogni 100mila abitanti. A questo punto occorre capire come si muoverà Luca Zaia, mentre per il Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ha esposto oggi le nuove restrizioni.

Preoccupano sempre di più le varianti, anche nella nostra regione, dove quella inglese ha preso il sopravvento in Alta Padovana. E ancora occhi puntati sulla campagna vaccinale e la distribuzione delle dosi da parte delle Big Pharma.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Sono 1.272 i positivi nelle ultime 24 ore, incidenza del 2,88%. 336.750 i positivi da inizio pandemia, 25.764 attualmente positivi, 1.349 ricoverati totali, 1194 in area non critica (+22), 155 in terapia intensiva (+10) . +17 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

«Inutile dire che dobbiamo concentrarci sui ricoveri - ha ammonito Zaia -. Innegabile che ci sia da qualche giorno un aumento, siamo circondati, vedete le notizie delle regioni confinanti e dell'Italia tutta, la preoccupazione è tanta, siamo ancora in trincea».

