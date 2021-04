Luca Zaia in diretta oggi: «Calano i ricoveri». Vaccini, «da lunedì 50mila Pfizer in più». Didattica al 100%: «Non ci sono i bus»

Luca Zaia in diretta oggi , lunedì 19 aprile 2021, per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemina da Coronavirus in Veneto. Si avvicina il momento delle riaperture, dal 26 aprile, e c'è molta attesa per la ripartenza delle attività secondo le linee guida. Occhi puntati sul comportamento dei cittadini - mai abbassare la guardia - continua a ripetere il governatore veneto. Intanto si va avanti con le vaccinazioni, oggi Pfizer ha annunciato «Altre 100 milioni di dosi nel 2021 per l'Unione Europea». Ospite la professoressa Evelina Tacconelli per presentare lo studio "Mantico".

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 4milioni 838mila, test rapidi 4milioni 141mila, 497 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. 401947 positivi da inizio pandemia, come 4 grosse città del veneto. Attualmente positivi oltre 26mila cittadini. Incidenza 4,61%. Sono 1.759 i ricoveri in ospedale (-7) , 264 terapie intensive (+1), 1.495 in area non critica (-8). Sono 7 le vittime nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

Mi riservo di vedere anche il bollettino di domani, questo è quello del fine settimana, ma il trend da 8 giorni è di calo sulle terapie intensive che sulle aree non critiche, e anche l'algoritmo ci dà una previsione di calo - ha commentato Zaia -. Gli attuali ingressi in terapia intensiva sono ancora ingressi di vecchi ricoveri fatti, la situazione sanitaria sta scontando le vacanze pasquali, ne verremo fuori ma occorre essere prudenti e mai abbassare la guardia.

Vaccini

Over 80, per noi la partita è chiusa, stiamo lavorando sui più fragili, stiamo lavorando sulla forzatura della prenotazione se il sistema non riconosce il codice fiscale, andando al punto vaccinale con la certificazione. Vogliamo accelerare e chiudere gli ultra 70enni, molti dei quali sono anche fragili. Da lunedì 26 ci dovrebbero arrivare 50mila Pfizer in più, quindi dovremo andare a 170mila.

Riaperture

Dal 26 si apre, occorre massima attenzione. Logico che se ci chiudiamo in casa a doppia mandata rischiamo di meno, ma la situazione di equilibrio sta nel mezzo ed è quella del buonsenso com mascherina, distanziamento e igienizzazione: questo vale come un lockdown.

Scuole riaperte, Veneto senza bus

So che si sta ancora tarando questa apertura, ma il vero tema è il mettere mano al tema delle scuole e dei trasporti. Abbiamo 2700 mezzi schierati per un'apertura al 50% in Dad e 50% in presenza. Abbiamo aggiunto 500 mezzi dei privati e oltre 200 assunzioni di stuart per gestire questa condizione. Portando la didattica al 100% da lunedì e mantenendo gli autobus pieni al 50%, capite che come minimo occorre raddoppiare la dotazione dei bus. Perché non lo facciamo? Perché non ci sono i mezzi, non ci sono sul mercato. La Puglia ha deciso di lasciare libera scelta ai genitori di mandare o meno i figli a scuola, per esempio. L'altro problema saranno i serpentoni di questi bus che creeranno traffico, ne ho parlato con il Governo che a mio avviso deve prendere in mano la situazione.