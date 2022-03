Luca Zaia in diretta oggi. Covid in Veneto, «stiamo all'erta perché le curve del contagio crescono». Ospedale del Qatar per i profughi ucraini

Luca Zaia torna in diretta oggi, venerdì 18 marzo 2022, per le ultime notizie sul Covid in Veneto e la gestione dell'emergenza profughi causata dalla guerra in Ucraina.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

28milioni di test eseguiti, 65mila tamponi nelle ultime 24 ore e 6.061 nuovi positivi, con un'incidenza del 9.23%. Sono 63.811 gli attualmente positivi oggi. I ricoveri totali sono 819 (-2), 764 in area medica e 55 in terapia intensiva. Decessi, 14.028, + 13 nelle ultime 24 ore. Il dato odierno dell'Rt è a 0.90, 2,4% occupazione delle terapie intensive, 6,4% l'occupazione delle aree mediche.

Covid in Veneto

Stiamo all'erta perché gli indicatori ci dicono che in Germania e Inghilterra è iniziata di nuovo a salire la curva dei contagi e anche da noi sta ricominciando a salire. La discriminante sta nell'impatto che avremo sull'ospedalizzazione. E una prima misura di questo impatto lo vedremo tra una decina di giorni, verso la fine di marzo. Siamo passati dalla fare pandemica a quella endemica, la variante viene coperta dalla terza dose di vaccino ma dobbiamo dire che il virus non è più quello del febbraio 2020. I fragili sono quelli che dobbiamo tutelare, in questa fase. E ci dovremmo concentrare di più sui sintomatici. Sulle vaccinazioni siamo arrivati a 89,4%, stiamo raschiando il fondo del barile insomma, ognuno ha fatto le proprie scelte.

Condivido che con il 31 marzo si sia messo fine allo stato di emergenza e non credo serva una legge per dire che se ci si trova in un assembramento è meglio mettersi la mascherina.

Ospedale del Qatar per i profughi ucraini

Il blocco è disponibile, quello grande lo metteremo a disposizione della Protezione Civile Nazionale per creare un centro accoglienza per l'Ucraina, credo che in questa fase sia più utile per quello. Non so dove verrà utilizzato, immagino al confine.