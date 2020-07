Luca Zaia in diretta oggi: Coronavirus in Veneto. «Sono 45 i focolai attivi in Veneto. Abbiamo una percentuale altissima di asintomatici». Nuova ordinanza

Virus, Luca Zaia in diretta oggi

Il bollettino di oggi

Il virus ha cariche virali variabili

Virus, 45 focolai in Veneto

Virus. Migranti, il focolaio di Treviso

Nuova ordinanza del Veneto oggi

in diretta oggi, 31 luglio 2020, per aggiornamenti sulla situazione del contagio dain Veneto. Il presidente torna a parlare dalla sua pagina Facebook dopo l'esplosione del focolaio a Treviso , dove si sono registrati 133 infetti nell'ex caserma Serena, ora centro migranti. Ma non solo, il bollettino di ieri ha registrato in generale un forte incremento dei contagi: 200 in più rispetto al 29 luglio, per un totale di 20.090 persone.Oltre un milione 228mila tamponi fatti, i positivi totali sono 20.120 (rispetto al bollettino di ieri mattina 117 in più, 131 solo a Treviso), in isolamento 3.740 persone (136 in più rispetto a ieri), i ricoverati sono 117 (31 positivi Covid), continuiamo ad avere numeri bassi, in piena crisi avevamo oltre duemila pazienti. In terapia intensiva abbiamo 6 persone (3 Covid e tre non Covid). La terapia intensiva ci dà un dato importante sull'andamento del virus, insieme ai ricoverato, tutta la sfida dello stress test della Sanità si gioca su questi punti. I decessi sono 2.074 (+1 rispetto a ieri mattina). I dimessi 3.763 (+6). IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF Il virus quindi esiste con cariche virali variabili - sembrava dicessi un'eresia quando lo affermavo, e invece adesso si può dire che esistono infetti più o meno contagiosi. Abbiamo una quantità di positivi asintomatici importante, dei 117 in più 80-90 persone sono positive ma senza sintomi.Oggi abbiamo, l'ultimo aggiornamento era stato di 38. Abbiamo fatto 723 tamponi a chi rientra dall'estero per lavoro e alle badanti.Non esiste uno studio che ci dica quale sia il contagio primario, nel caso dell'ex caserma Serena di Treviso, non sappiamo quale sia stato il vettore primario. Dai primi dati il virus è entrato con un ultimo arrivo di ospiti, ma potrebbe essere anche entrato con un contatto degli ospiti all'esterno.Ma l'assembramento e il non rispetto delle regole non aiuta a fermare la diffusione del virus. Se non avessimo avuto il centro non avremmo avuto il focolaio, ma l'ospitalità va garantita a chi scappa da morte e fame, ma i dati ci dicono che sono il 5% di chi arriva in Italia.Noi non siamo virologi, stiamo ragionando per capire se possiamo fare "qualcosa di più" a Treviso. Per me quella caserma è una zona rossa. Da quella caserma nessuno deve uscire. Nella sfortuna abbiamo la fortuna di avere uno stabile solo da monitorare.I veneti si sono fatti mesi in quarantena, chiusi in casa senza fiatare, non vedo perché questi signori debbano alzare la voce per un sacrificio di 15 giorni. Il piano di Sanità pubblica deve essere applicato, non esiste. Sono comunque convinto che queste strutture debbano essere dismesse.Oggi firmo l'che. Questa ordinanza lascia una finestra per l'8 di agosto, per valutare cosa accada nel nuovo Dpcm: se non cambia nulla anche l'ordinanza resta questa. Ma immagino novità sul fronte croceristico, locali pubblici e altri dettagli.