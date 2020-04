Coronavirus Veneto, cosa ha detto oggi Zaia: «Avigan, il farmaco è arrivato: comincia la sperimentazione Il Covid tornerà in autunno: dobbiamo essere pronti» Diretta

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi del governatore Luca Zaia . Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, sabato 18 aprile 2020, su Facebook. Molte novità oggi nella conferenza stampa: prima su tutte l'arrivo del farmaco Avigan in Veneto, ora partirà la sperimentazione a Padova e Verona.

IL PUNTO DI IERI Luca Zaia: «Se fosse per me riaprirei tutto il 4 maggio, già pronto un piano per partire anche prima. Lavoriamo per le spiagge, ma senza box in plexiglass» Video

Coronavirus, LA NUOVA ORDINANZA DI PASQUETTA (SCARICA QUI IL PDF)



Zaia: Avigan arrivato, parte sperimentazione

Coronavirus Veneto. Gli argomenti trattati dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia in diretta sul Gazzettino.it

Bollettino giornaliero: da oggi si cambia

Il bollettino dei dati sul contagio e le vittime saranno da oggi divulgati dalla Regione una volta al giorno, per questioni organizzative e perché secondo Zaia è sufficiente.

Avigan, il farmaco è arrivato in Veneto

Il protocollo c'è, Avigan è arrivato: ora si comincia la sperimentazione in Veneto a Verona e Padova.

Tamponi

250mila tamponi fatti: chi dice che le regioni del Nord se riaprono causano un problema e un pericolo contagio sbaglia, perché il dato è proporzionale ai tamponi eseguiti e processati.

Terapie intensive, i pazienti non coronavirus hanno superato quelli Covid

190 terapie intensive Covid, 196 le terapie intensive non covid: i pazienti "normali" hanno superato i pazienti ricoverati per coronavirus: è un dato importante che indica l'andamento del virus nella nostra regione, la gestione della Sanità in Veneto e la capacità di garantire cure a tutti.

Il Coronavirus tornerà in autunno

Oms ieri ha dichiarato che il tema del ritorno della sindrome da Covid 19 in autunno è realtà, quello che vi dico da sempre. Dobbiamo essere pronti ad essere molto più performanti di adesso.

Il 3 maggio scade il Dpcm del Governo

Scade il 3 maggio il Dpcm, la mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con regole e garanzie dal mondo scientifico. Si potrebbe cominciare ad allentare da subito, con un razionale e prudente progetto di apertura da adesso fino al 4 maggio, per rendere anche i cittadini più consapevoli. Ma sempre nell'ottica della sicurezza. Una fase di limbo di convivenza con il virus ci sarà, non possiamo aspettare l'ultimo negativizzato.

Cosa ci ha insegnato Vo'

Io decisi contro le linee guida di fare i 3mila tamponi a tutti i cittadini di Vo': 66 cittadini erano positivi, la quasi totalità asintomatici. Avrebbero potuto infettare moltissime persone.

Donazioni. Un milione e mezzo di euro da Generali

Cspfea: ringrazio questa azienda di Este, ha versato oltre 17mila euro. Il titolare è arrivato secondo all'asta dell'uovo e ha comunque deciso di fare una donazione. Assicurazioni Generali hanno versato al conto un milione e mezzo di euro.

La forza dei bambini: i disegni diventeranno una mostra

Due bambini di Sant'Erasmo, Francesco e Federico ci hanno inviato bussolai e castraure e alcuni bellissimi disegni, sono fra i tanti bambini che ci inviano disegni, ne faremo una mostra, se lo meritano.

Operazione straordinaria

Il dottor Enrico Sartorello del Sant'Antonio, con il suo team ha operato una ragazza di 24 anni del Congo, venuta qui perché non camminava più: aveva una doppia necrosi alle teste del femore per una malattia autoimmune. Hanno cambiato contemporaneamente entrambe le teste del femore, ora questa ragazza cammina. E' stata dimessa 5 giorni fa: questa è la Sanità del Veneto.

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA