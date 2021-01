Luca Zaia in diretta oggi: «Veneto verso l'arancione? Il nostro Rt gira intorno all'1, aspettiamo». Vaccini: «Siamo primi in Italia, oggi finiamo la prima fornitura»

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 7 gennaio 2021, per gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto. E' di questa mattina la notizia di una lettera di 900 genitori veneti al governatore perché riapra le scule superiori dal primo febbraio, senza proroghe. Ma sul piatto oggi c'è anche e soprattutto la questione del possibile cambio di fascia del Veneto, che potrebbe essere destinato a ripartire nel 2021 in zona arancione, con tutte le restrizioni che questo comporterebbe. Ospiti oggi la dottoressa Cristina Ghiotto e la vice presidente de Elisa Berti, Vice Presidente e Assessore a Affari legali - Lavori pubblici – Infrastrutture - Trasporti.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni 413mila, test rapidi 7221, positivi da inizio pandemia 277.331, positivi oggi 92.176, nuovi positivi nelle ultime 24 ore 3.596 (14% incidenza positivi su tamponi fatti), decessi in totale 7157, 43 decessi nelle ultime 24 ore. Sono 3.367 i ricoverati (2978 in area non critica - 389 in terapia intensiva, +15 nelle ultime 24 ore). «Abbiamo un trend di calo dei ricoveri negli ultimi giorni» - ha spiegato Zaia - aumentano le dimissioni rispetto alle prese in carico, sembra un'inversione di tendenza. 11441 i dimessi da inizio pandemia.

Rt Veneto

Speriamo che la decrescita dei ricoveri diventi una tendenza costante, ora avremo 2 giorni di zona gialla, nel weekend saremo arancioni. Bisogna capire che fascia ci attribuirà il Governo, l'Rt del Veneto gira intorno all'1. Bisogna capire da che parte andremo, ma non aspettiamoci un Rt del Veneto a 1.10-1,15, perché non c'è. Vorremmo introdurre il parametro dell'incidenza dei positivi su 100mila abitanti fra i parametri per valutare le fasce regionali, dal bollettino dopo il 15 è probabile che questo parametro venga recepito dal nuovo Dpcm.

Terza ondata

Il pericolo di una terza ondata Covid ci è stato confermato dal ministro Speranza in riunione domenica sera, noi come governatori abbiamo detto "ci rimettiamo a quello ceh decide l'Istituto Superiore della Sanità".

Fasi Covid

Cosa è cambiato rispetto alla prima fase? Non avevamo i dispositivi, oggi le abbiamo. Non avevamo la diagnostica. Facevamo 2mila tamponi al giorno, oggi 60mila. Non avevamo i protocolli di cura di oggi. A febbraio avevamo 464 terapie intensive, non le mille di oggi, non saremmo stati in grado di accogliere tutti i pazienti che prendiamo in carico oggi. Il virus non è più quello di marzo: quella di oggi è una mutazione, e non è neppure quello dell'estate, abbiamo 8 mutazioni. E poi è cambiato lo spirito dei cittadini: oggi è normale vederci con al mascherina, a febbraio avevamo paura di morire, oggi sembra più un tema dell'ospedale. Dobbiamo lavorare tutti assieme per venirne fuori.

Vaccini e siringhe

«Siamo i primi in Italia, oggi finiamo tutti i vaccini. Dovrebbe essere già arrivata la fornitura. E quanto hanno sorriso quando ho detto che abbiamo comprato le siringhe? Avete visto cosa è successo, e me le hanno anche chieste in prestito ma non vi dico chi...». Adesso speriamo in Moderna che si conserva a temperatura da frigorifero.

Ristori

E' un tema che va assolutamente affrontato, dobbiamo essere al fianco dei nostri imprenditori.

Attacco al Congresso Usa

Per noi gli Stati Uniti sono la culla della democrazia e credo che questo sia un attacco alla democrazia, perché non si accetta il risultato elettorale. Il primo della classe non può permettersi di fare quello ceh farebbe l'ultimo, passa l'idea che tutto sia possibile, scene del genere le abbiamo viste l'ultima volta in Libia. Io sono vicino al popolo americano, credo che la democrazia debba avere il suo corso, è un fatto di rispetto. L'immagine degli Stati Uniti ne esce devastata e credo che Trump debba fare dichiarazioni che vadano in senso opposto a quello ceh è successo, abbiamo noi amministratori l'obbligo di indicare la via, e non deve essere la via che porta al burrone.

