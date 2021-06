Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30, le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia torna in diretta oggi, martedì 1 giugno 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Il contagio crolla sui nostri territori, i dati delle ultime settimane parlano chiaro, e continua la campagna vaccinale, sempre legata alle forniture. E proprio a questo proposito la circolare del commissario governativo per l'emergenza Covid, il generale degli alpini Francesco Figliuolo, apre ai vaccini liberi dal 3 giugno per i cittadini dai 16 ai 39 anni, ma in Veneto da tre settimane gli arrivi di dosi sono in progressivo calo, tanto che si è passati dalle quasi 300mila somministrate nella prima settimana di maggio alle 210mila dell'ultima. Un problema sormontabile, visto l'annuncio di oggi dato sempre da Figliuolo: «Stiamo distribuendo 3,5 milioni di Pfizer che ci darà modo di partire a giugno. Daremo la spallata al virus con l'arrivo di oltre 20 milioni di dosi» Intanto avanza la zona bianca a Nordest, con il Friuli Venezia Giulia in testa, mentre per il Veneto, con i dati confermati, bisognerà aspettare il 7 di questo mese.

Zaia in diretta oggi