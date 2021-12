"Io non guardo, ti giuro che non ho sentito nulla": e così, mentre si vaccina con la dose booster, il presidente del veneto Luca Zaia tenta di convincere un bambino che la puntura non fa male. E' successo oggi, 26 dicembre, al Centro Vaccinale realizzato dall'Ulss 2 Marca Trevigiana.

