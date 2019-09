​Writer trevigiano imbratta un muro nel centro di Bologna

TREVISO - Con un pennarello di colore viola ha imbrattato il muro di un edificio in via Sant'Isaia, in centro a Bologna, ed è stato denunciato dalla polizia. Una pattuglia della Volante, intorno alle 2.30 di questa notte, ha notato il writer, un 24enne di Treviso, mentre stava tracciando la scritta: "Sapere osare volere tacere" Quando gli agenti si sono avvicinati, il giovane ha tentanto la fuga spintonandoli, ma è stato bloccato. Il 24enne è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui e resistenza a pubblico ufficiale.

