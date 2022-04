TREVISO - Hanno le ore contate i due ladri acrobati che hanno colpito nella notte di dieci giorni fa il negozio Wind3 in piazza Borsa. Facendo man bassa di cellulari, anche di ultimo modello. Per un bottino di svariate decine di migliaia di euro. Nessun allarme ha disturbato la loro opera, tanto è vero che il colpo è stato scoperto soltanto alla mattina. Ma i due ladruncoli hanno lasciato delle tracce e, soprattutto, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Le indagini avviate dalla Questura sono a buon punto. E la polizia non esclude di mettere le mani sui colpevoli a breve.



LA RICOSTRUZIONE

A conti fatta è stata ricostruita, con certosina precisione, la dinamica del furto, avvenuto di notte, senza che nessuno sentisse o vedesse nulla. I due hanno usato come via d'accesso il vicoletto adiacente alla caffetteria Goppion. Dopo aver scavalcato il cancello che chiude l'accesso del vicolo, hanno superato due muri di cinta dei palazzi vicini e poi hanno passeggiato su un piano rialzato fino a raggiungere la meta prestabilita, il negozio di telefonia Wind3. Hanno forzato la finestra del retro e si sono introdotti all'interno. Una volta dentro hanno avuto tutto il tempo per rovistare negli scaffali e ispezionare anche il retrobottega, scegliendo la merce che volevano asportare. Non hanno lasciato nulla al caso, hanno ispezionato anche la cassa, dove peraltro c'era un misero fondo della giornata. Il grosso del bottino l'hanno rappresentato i cellulari. Poi, se ne sono andati.



LA SCOPERTA

La mattina seguenti i commessi che hanno aperto il negozio si sono subito accorti di quanto era successo nella notte e hanno avvisato i titoli. Questi ultimi hanno immediatamente avvisato la polizia che ha ricostruito il percorso compiuto dai ladri per entrare nell'esercizio. E, soprattutto, ha preso di visione dei delle telecamere. Sembra che i ladri siano andati a colpo sicuro. Forse, troppo sicuro. E che si siano mossi con eccessiva abilità, tra il percorso a ostacoli per accedere al negozio, peraltro invisibile agli occhi di chiunque avesse percorso Corso del Popolo. L'esercizio commerciale è coperto da assicurazione ma il colpo ha avuto vasta eco tra i commercianti della piazza. Ora la Questura tirerà le fila dell'indagine avviata.