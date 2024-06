Suoni di Marca, l'artista Willie Peyote in concerto a Treviso

TREVISO - Willie Peyote tra i super ospiti di Suoni di Marca. Il rapper e cantautore torinese si esibirà in concerto la sera di lunedì 22 luglio. E per lui si tratta si un ritorno: aveva già calcato il palco della kermesse nel 2018. Quest'anno il suo "Sulla riva del tour" farà tappa anche sulle Mura di Treviso. L'artista è ormai da anni uno dei talenti più apprezzati della musica indipendente italiana.

Canzoni come "C’era una vodka", "Io non sono razzista ma...", "Le chiavi in borsa", "Ottima scusa" e "Che bella giornata" non potranno quindi mancare in questa nuova scaletta, così come sarà un piacere sentire hit più recenti quali "La tua futura ex moglie", "Frecciarossa" e la fortunata "Mai dire mai" (La locura) che gli è valsa il premio della critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2021. Il tutto, come sempre, accompagnato da una band solidissima e da arrangiamenti al servizio di una narrazione potente e schierata contro le ingiustizie.

Prende sempre più forma, dunque, il programma del festival che regalerà alla città sedici serate di musica, dal 12 al 27 luglio.

Willie Peyote va ad aggiungersi ai nomi già svelati finora. A Treviso faranno tappa i Santi Francesi (venerdì 12 luglio), Gio Evan (martedì 16), Paolo Benvegnù e La Crus (giovedì 18), gli Eugenio In Via Di Gioia (venerdì 19), Matthew Lee (giovedì 25), i Planet Funk (venerdì 26) e i Modena City Ramblers (sabato 27). Ma le sorprese non sono finite: gli altri nomi verranno svelati nelle prossime settimane.