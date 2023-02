FARRA DI SOLIGO - «L’emozione grande sarà vedere dal vivo anche miti della canzone italiana come Giorgia, Mengoni e molti altri che stimo immensamente. Un onore condividere il palco con loro». Ormai ci siamo, Will è pronto a vivere l’indimenticabile esperienza sanremese. Dopo aver superato con successo la finalissima di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti”, il 23enne trevigiano, di Soligo, debutta da martedì prossimo 7 febbraio al Festival di Sanremo e presenterà il brano “Stupido”, scritto dallo stesso Will insieme a Simone Cremonini ed Andrea Pugliese e co-prodotto da Tom e Ze. Non solo: altra serata indimenticabile sarà quella dei duetti, venerdì 10 febbraio, momento in cui Will canterà “Cinque giorni” assieme al cantautore Michele Zarrillo.

Will, come nasce questo duetto?

«Sono onorato di poter cantare “Cinque giorni”, è una canzone cui sono legato sin da piccolissimo e che in casa abbiamo sempre respirato, è uno dei brani preferiti della mia famiglia. Sono stato io a esprimere il desiderio di cantare e duettare con Zarrillo e sono felicissimo che lui abbia aderito subito con entusiasmo. Non oso neanche immaginare cosa sarà per me cantare con lui quella serata, so solo che cercherò di onorare questa canzone lasciandomi trasportare dall’emozione, sperando che le vibrazioni arrivino. “Cinque giorni” è un monumento nel repertorio della canzone italiana, voglio dare il massimo».

Ormai manca poco al festival: come vive la vigilia?

«Sono ovviamente emozionatissimo, ma pronto a farmi travolgere da tutte le emozioni di questo Festival di Sanremo 2023. Diciamo che ora mi sento sereno, ho fatto le prime prove all’Ariston ed è stata un’emozione gigante, è andato tutto bene e questo mi rasserena. Sicuramente la prossima settimana comincerà a salire un pelo di sana tensione, come ovvio che sia. Ma io sono pronto e non vedo l’ora di cantare a Sanremo!».

Un sogno diventato realtà.

«È un miscuglio di sentimenti e di sensazioni tutte positive, è il mio primo festival e so solo che mi impegnerò per affrontarlo nel migliore di modi e viverlo al meglio. Sono talmente contento di portare la mia musica sul palco più importante d’Italia, quando ci penso ancora non ci credo».

Lei è arrivato a Sanremo dopo il successo di molti brani, e in particolare “Estate”, già certificato disco di platino, che ha conquistato anche la cover della playlist “Generazione Z” dedicata alle giovani promesse della musica italiana.

«Sono felice che la mia musica e il mio percorso stiano trovando la vera identità, un percorso in cui sono un tutt’uno con quello che scrivo e che racconto nei miei testi, sono io semplice e genuino senza filtri, senza costruzioni. Ecco perché spero che il brano che porto a Sanremo, “Stupido” possa arrivare a più persone possibili. È un brano in cui molti di noi si possono rispecchiare in quanto a tutti è capitato di fare stupidità in amore e non solo».

Come si sta preparando?

«Sto studiando molto in questo periodo e rimango concentrato nonostante le mille attività tra prove, lezioni di canto per essere preparato, promozione e molto altro. Cerco anche di ritagliarmi un poco di tempo per attività fisica e per scaricare adrenalina dividendomi tra palestra e un po’ di corsa. Lo sport ti aiuta anche nella preparazione, ne sono convinto!».

E dopo Sanremo?

«“Stupido” ci accompagnerà un bel po’, sicuramente uscirà il disco d’inediti e seguirà un instore tour per incontrare il pubblico. A maggio finalmente tornerò ai concerti, la dimensione live è quella che preferisco. Vedere da vicino le persone che ti supportano e sentirle cantare con te a squarciagola è qualcosa che ti rimane nel cuore, ti ripaga di tutto il lavoro in studio e dei sacrifici che hai fatto. Credo proprio che i concerti siano la prova del nove per un’artista, senza il pubblico un artista non è tale, dobbiamo tutto al loro calore e al supporto che ci danno».