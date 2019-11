Lo Iov abolisce Whatsapp: stop alle comunicazioni di lavoro via chat

di Mauro Favaro

CASTELFRANCO (TREVISO) - Stop alleinviate aidell'ospedale attraverso icome. L'le ha messe al bando. E adesso la Fp-Cgil di Treviso chiede che l'Usl della Marca faccia altrettanto, seguendo il solco tracciato proprio dallo Iov. D'ora in poi gli ordini di servizio inviati dall'Istituto oncologico veneto, cioè le indicazioni sulle attività, seguiranno solo ed esclusivamente i canali ufficiali. Ci saranno messaggi di posta elettronica con oggetto, numero di protocollo ed estremi delle persone coinvolte. Non più semplici messaggi, che venivano spediti anche di notte e nei giorni festivi. Era stato proprio il sindacato a sollevare la questione per quanto riguarda le comunicazioni interne alla base di Castelfranco. E la settimana scorsa la direzione generale dello Iov ha firmato la circolare che i rappresentanti sindacali si aspettavano.